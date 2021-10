Riassunto breve di Pinocchio

Carlo Collodi

è un breve riassunto liberamente tratto dal libro "", una favola narrata dallo scrittore e giornalista fiorentino, imperniata sui valori dell'obbedienza, onestà e sincerità.: Un vecchio falegname, di nome Geppetto, desidera che la sua creazione, un burattino di legno che ha chiamato Pinocchio, possa trasformarsi in un bambino vero. La Fata turchina esaudisce il suo desiderio, ma solo dopo aver fatto capire a Pinocchio che per diventare un vero ragazzo deve dimostrare di essere obbediente, generoso e sincero.un vecchio falegname assai povero che costruiva giocattoli di legno per i bambini della sua città. Il suo nome era. Un giorno, un altro falegname, soprannominato "" per via della punta del suo naso sempre rossa, gli regalò un pezzo di legno di pino molto speciale da cui Geppetto ne ricavò un burattino che decise di chiamare, laandò a far visita al vecchio falegname nella sua bottega. Sapendo del desiderio di Geppetto di diventare padre, gli disse: "". Quindi, la Fata turchina toccò il burattino con la sua bacchetta magica, dicendo: "!", Pinocchio aprì gli occhi. La Fata lo avvertì: "". Poi, rivolgendosi al saggioche viveva nell'armadio di Geppetto, gli disse: ".", orgoglioso, Geppetto mandò a scuola il suo bambino di legno, ma siccome era molto povero, dovette vendere il suo cappotto per comprargli l'abbecedario. "", si raccomandò Geppetto., ma non arrivò mai scuola. Ignorando i consigli del Grillo, vendette i suoi libri per comprare un biglietto per il teatro dei burattini. A un certo punto dello spettacolo, Pinocchio iniziò a ballare assieme ai burattini, il burattinaio, meravigliato dalle capacità del ragazzo di legno, gli chiese di unirsi alle altre marionette. Pinocchio accettò, in cambio, Mangiafuoco gli regalò cinque monete d'oro., Pinocchio incontròche ben presto si rivelarono essere due imbroglioni i quali, con un inganno, si impossessarono delle cinque monete d'oro e lo rinchiusero dentro a una stia. Il burattino capì il suo errore e cominciò a piangere. In quel momento apparve la Fata turchina che, sebbene sapesse già tutto, chiese comunque a Pinocchio: "?"Pinocchio non aveva nessuna intenzione di dire la verità alla fatina, cominciò a raccontarle delle bugie: "!" Fu a quel punto che accadde qualcosa di strano. Il naso di Pinocchio cominciò ad allungarsi. Più parlava e più il naso cresceva.", avvertì la Fata turchina.", disse Pinocchio., andando a scuola, Pinocchio incontrò un ragazzo di nome. "", disse il giovanotto a Pinocchio, e con vivo entusiasmo, continuò: "!"le raccomandazioni della Fata turchina e i consigli del saggio Grillo, Pinocchio seguì il suo nuovo amico nel Paese dei balocchi, dove si divertì un mondo giocando e mangiando dolci. Improvvisamente, però, le orecchie di Pinocchio e di tutti gli altri bambini presenti cominciarono ad allungarsi. Non andando a scuola, si stavano trasformando in asini.in tanti somari, Pinocchio, Lucifero e i bambini furono comprati da un circo e messi a lavorare duramente. A un certo punto il ciuco Pinocchio si ferì a una zampa mentre faceva il suo numero. L'impresario si arrabbiò e lo gettò a mare., l'incantesimo si ruppe e Pinocchio ritornò di nuovo burattino, ma unache nuotava da quelle parti aprì la sua enorme bocca e lo inghiottì. Nell'oscurità dello stomaco di quell'enorme pesce, Pinocchio cominciò a piangere. Fu in quel momento che vide Geppetto.!" Disse Geppetto.", promise Pinocchio tra le lacrime.si abbracciarono commossi. Poi, approfittando che la balena dormiva, accesero un fuoco che la fece starnutire. Nel momento i cui il grosso cetaceo aprì la bocca, Geppetto, Pinocchio e il Grillo parlante saltarono fuori e nuotarono verso casa.: Dopo tante disavventure, vedendo che finalmente Pinocchio si comportava bene e non disobbediva più a suo padre e al Grillo parlante, la Fata turchina gli concesse di diventare un bambino in carne e ossa.