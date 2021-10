MENÙ MENÙ 2.3 CERCA Header$type=menu Home

Home Oroscopo

Social

Storie

Favole

Proverbi

Tecnologia

Faidaté

Benessere

Ricette

Animali

Luoghi

Libri

Sport

Concorsi Il sospetto Non si deve incolpare qualcuno solo per un sospetto, almeno finché non si hanno le prove di ciò che è accusato. Un giorno un taglialegna perse la sua ascia. Sconsolato e con le lacrime che gli scendevano dagli occhi, l'uomo fece ritorno al suo focolare. Mentre rientrava, incontrò il suo vicino di casa il quale, come faceva ogni giorno, lo salutò con un largo sorriso.



Non appena entrò in casa, il tagliaboschi fu assalito da un sospetto. Egli pensò che molto probabilmente era stato proprio il vicino a rubare la sua ascia. "Infatti", disse tra se: "Ora che ci penso, il suo sorriso era molto agitato, inoltre, mi ha guardato in modo strano, e mi è parso anche che gli tremassero le mani. Pensandoci bene, il mio vicino aveva la stessa espressione di un ladro, parlava come un ladro e si muoveva come un ladro."



Mille e mille pensieri gli passavano per la testa, intanto, il taglialegna si convinceva sempre di più che il colpevole del furto dell'ascia fosse il suo vicino. E cammina cammina, frastornato da questo tormento, senza nemmeno accorgersi, si ritrovò sul luogo dove era sparita la sua ascia, quando, improvvisamente, inciampò con il piede in qualcosa di duro e cadde.



Guardando a terra, il boscaiolo trovò la sua ascia.



Pentito dei suoi sospetti, lo spaccalegna tornò a casa e vide di nuovo il vicino che lo salutò con lo stesso largo sorriso di prima. Il suo sguardo, il modo di parlare e l'atteggiamento, gli apparsero normali, cioè, quelli di sempre.



La morale di questa storia ci aiuta a comprendere che a volte i nostri sospetti ci fanno avere una percezione distorta della realtà, fraintendendo situazioni, circostanze e persone con una certa facilità. un taglialegna perse la sua ascia. Sconsolato e con le lacrime che gli scendevano dagli occhi, l'uomo fece ritorno al suo focolare. Mentre rientrava, incontrò il suo vicino di casa il quale, come faceva ogni giorno, lo salutò con un largo sorriso.entrò in casa, il tagliaboschi fu assalito da un sospetto. Egli pensò che molto probabilmente era stato proprio il vicino a rubare la sua ascia. "", disse tra se: "."gli passavano per la testa, intanto, il taglialegna si convinceva sempre di più che il colpevole del furto dell'ascia fosse il suo vicino. E cammina cammina, frastornato da questo tormento, senza nemmeno accorgersi, si ritrovò sul luogo dove era sparita la sua ascia, quando, improvvisamente, inciampò con il piede in qualcosa di duro e cadde., il boscaiolo trovò la sua ascia.dei suoi sospetti, lo spaccalegna tornò a casa e vide di nuovo il vicino che lo salutò con lo stesso largo sorriso di prima. Il suo sguardo, il modo di parlare e l'atteggiamento, gli apparsero normali, cioè, quelli di sempre.di questa storia ci aiuta a comprendere che a volte i nostri sospetti ci fanno avere una percezione distorta della realtà, fraintendendo situazioni, circostanze e persone con una certa facilità. Label/Search Ads

Acquario Aeronautica Militare Amazon Animali Anonimo Ariete Ascendente Astrologia Belle Benessere Bilancia Buddha Caccia Cancro Capricorno Carabinieri Charles Perrault Compatibilità Concorsi Cuspidi Decani Divertenti Domande frequenti Esercito Italiano Esopo Ex Facebook Faidaté Favole Fedro fratelli Grimm Gemelli Guardia di Finanza Hans Christian Andersen La Fontaine Leone Libri Luoghi Marina Militare Oroscopo Pesci Polizia Polizia di Stato Polizia Penitenziaria Proverbi Ricette Sagittario Scorpione Social Sport Storie Tecnologia Toro Trilussa Tristi Vere Vergine Video Vigili del Fuoco false ltr item 2.3: Il sospetto Il sospetto Non si deve incolpare qualcuno solo per un sospetto, almeno finché non si hanno le prove di ciò che è accusato. https://1.bp.blogspot.com/-JYk1hU5rJek/YVnP7Yz6ZRI/AAAAAAAAFuw/fIZjQyaRVuwHh2rEwVOasUKd6shl_VkdACLcBGAsYHQ/s696/ascia.jpg https://1.bp.blogspot.com/-JYk1hU5rJek/YVnP7Yz6ZRI/AAAAAAAAFuw/fIZjQyaRVuwHh2rEwVOasUKd6shl_VkdACLcBGAsYHQ/s72-c/ascia.jpg 2.3 https://www.duepuntotre.it/2021/10/il-sospetto.html https://www.duepuntotre.it/ https://www.duepuntotre.it/ https://www.duepuntotre.it/2021/10/il-sospetto.html 6528433828354979305 UTF-8

Nessun contenuto VEDI TUTTO Leggi tutto Rispondi Cancella Cancella di Home PAGINE POSTS Vedi tutto CONSIGLIATI TAG ARCHIVIO CERCA TUTTI I POSTS Nessun contenuto Vai alla home Domenica Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gen Feb Mar Apr Maggio Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic adesso un minuto fà $$1$$ minuti fà un'ora fà $$1$$ ore fà ieri $$1$$ giorni fà $$1$$ settimane fà più di 5 settimane fà Followers Follow CONDIVIDI PER SBLOCCARE QUESTO CONTENUTO Condividi Copia Seleziona Copiato! Impossibile copiare, clicca [CTRL] + [C] (o CMD + C per Mac) per copiare