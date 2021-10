Il contadino, il figlio e l'asino

Esopo

sempre difficile rendere conciliabili i nostri bisogni con ciò che gli altri ci chiedono poiché spesso reclamano quella versione di noi che loro si aspettano. Il fatto è che ad accontentare sempre gli altri ci perdiamo due volte. Da un lato sacrifichiamo noi stessi, e dall'altro perdiamo la capacità di decidere autonomamente cosa è meglio per noi. Questo racconto, liberamente tratto dalla favola di", ne è l'esempio pratico.un vecchio contadino decise di andare al mercato assieme al figlio e un asino. L'anziano genitore fece sedere il ragazzo sull'animale in modo che non si stancasse. Arrivati in un villaggio, la gente del posto cominciò a giudicare e a condannare il fatto che l'anziano camminasse a piedi mentre il ragazzo, giovane e forte, se ne stava in groppa all'asino. Il rimprovero della popolazione fece cambiare posizione ai due viandanti. Il contadino si sedette sull'asino e il figlio proseguì a piedi.aver camminato per alcune ore, i due pellegrini giunsero in un secondo villaggio. Anche qui, gli abitanti locali cominciarono a criticare il fatto che il povero ragazzo camminasse a piedi, mentre il padre, grande e grosso, era comodamente seduto.evitare complicazioni, l'agricoltore decise che entrambi avrebbero cavalcato l'asino. Arrivati però al terzo villaggio, i residenti li accusarono di caricare troppo la povera bestia. Sentendo quelle critiche, l'uomo decise che tutti e tre avrebbero proseguito il loro viaggio a piedi.in una quarta cittadina, la gente iniziò a canzonarli, poiché avevano un asino e nessuno dei due lo cavalcava. A quel punto, approfittando della situazione, il padre disse al figlio: "!"