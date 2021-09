Segno Vergine e i suoi decani

suggerisce non solo qual è il nostro segno zodiacale ma anche una delle tre decadi che lo suddivide nonché il pianeta decano da cui prende le energie. La decade (), quindi, non è altro che la ripartizione temporale di un terzo del proprio segno astrologico. Pertanto, se ogni segno è composto in media da 30 giorni, ciascun decanato avrà una lunghezza di 10 giorni circa., poiché rivela le sfumature dei nostri tratti personali. In questo caso, ognuna delle tre decadi della Vergine, prende le energie dal pianeta che governa il segno seguente avente lo stesso elemento Terra.: dal 23 agosto al 1 settembre. Pianeta governatore:- Pianeta decano:Il doppio ruolo di Mercurio, in quanto pianeta governatore e decano, rende le persone nate in questa prima decade della Vergine più pratiche e meno inclini a sognare ad occhi aperti. Mercurio è un pianeta che offre eccellenti capacità analitiche, di ricerca e di scrittura. Quindi, la mente di questi nativi sarà aperta, astuta e organizzata. Sono persone che hanno un'ampia capacità di ordine e precisione, ciò consente loro di trovare rapidamente qualsiasi soluzione. Di negativo hanno la tendenza a eccedere nei dettagli. Questo li rende estremamente critici nei confronti di se stessi e degli altri, per cui a volte trovano difficoltà nel relazionarsi.: dal 2 al 11 settembre. Pianeta governatore:- Pianeta decano:).La presenza di Saturno in questa seconda decade della Vergine, frena le emozioni e limita la fiducia. Perciò, non avendo l'attitudine a correre rischi, questi nativi acquisiscono una certa autodisciplina e la tendenza ad essere cauti e attenti. Sono rispettosi, disponibili e capaci di eseguire lavori certosini. Qualità che permettono loro di raggiungere il più alto degli obiettivi. Di contro, può succedere che la natura premurosa e la disposizione alla perfezione, dia loro una certa insicurezza e la tendenza al pessimismo, alle paure e all'incertezza sul futuro. Tutto ciò può ostacolare il loro progresso.: dal 12 al 22 settembre. Pianeta governatore:- Pianeta decano:).Le persone che festeggiano il loro compleanno tra il 12 e il 22 settembre, appartengono alla terza decade del segno zodiacale della Vergine e si distinguono per la loro genuinità e per l'assenza di malizia o menzogna nelle loro parole e le azioni. Non bisogna, però, lasciarsi ingannare dalla loro apparente ingenuità, perché ne sanno sicuramente più di quanto vogliano far credere. Sono persone intuitive ed hanno una grande capacità produttiva e acutezza negli affari. Curiosamente, sono anche consuetudinari e trovano difficile adottare nuove idee o conclusioni che non hanno conseguito loro stessi. La loro felicità può derivare dall'aiutare gli altri.vuoi sapere di più, scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store App Store . Ti risponderò personalmente!