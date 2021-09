Segno Scorpione e i suoi decani

suggerisce non solo qual è il nostro segno zodiacale ma anche una delle tre decadi che lo suddivide nonché il pianeta decano da cui prende le energie. La decade (), quindi, non è altro che la ripartizione temporale di un terzo del proprio segno astrologico. Pertanto, se ogni segno è composto in media da 30 giorni, ciascun decanato avrà una lunghezza di 10 giorni circa., poiché rivela le sfumature dei nostri tratti personali. In questo caso, ognuna delle tre decadi dello Scorpione, prende le energie dal pianeta che governa il segno seguente avente lo stesso elemento Acqua.: dal 23 ottobre al 1 novembre. Pianeta governatore:- Pianeta decano:Plutone fornisce un doppio supporto agli Scorpioni nati nella prima decade in quanto pianeta governatore e decano insieme. Questo significa che chi nasce tra il ventitré di ottobre e il primo novembre, è uno Scorpione autentico. Nel bene e nel male, egli mostrerà tutta la forza del "", signore del mondo invisibile e misterioso. Costui ha la capacità di affrontare i pericoli rimanendo imperturbabile anche nelle situazioni più difficili. Sa che nella vita nulla è facile, ma possiede il coraggio e la determinazione per superare ogni ostacolo, così come la straordinaria capacità di riprendersi da una brutta caduta e ricominciare la corsa.: dal 2 al 11 novembre. Pianeta governatore:- Pianeta decano:).In nati nel lasso di tempo in cui il Sole transita tra il decimo e il ventesimo giorno di permanenza nello Scorpione, ricevono un'energia più moderata ed estatica tipica dei Pesci e trasmessa da suo pianeta governatore Nettuno. La fantasia, il misticismo, i sogni e le illusioni, sono temi comuni nella vita di coloro che sono nati durante questa seconda decade. Pur mantenendo integra la personalità degli Scorpioni, tendono a raggiungere un elevato sviluppo spirituale e, sebbene siano più riservati discreti e non abbiano un carattere aggressivo, non esitano a difendersi con le unghie e con i denti.: dal 12 al 21 novembre. Pianeta governatore:- Pianeta decano:).Gli Scorpioni nati nella terza decade, sebbene abbiano molteplici somiglianze con gli altri nativi del primo e secondo decanato, presentano delle apprezzabili differenze da questi e in qualche caso possono persino manifestare caratteri opposti, ma senza perdere la loro natura plutoniana. Sanno come prendersi cura delle persone che amano. Di negativo c'è che non riescono a riconoscere i propri difetti. Inoltre, a causa della loro natura sensibile, si feriscono facilmente. Anche se non mostrano apertamente alcun dolore, non dimenticheranno mai ciò che gli è stato fatto. Non appena arriverà il momento giusto, si vendicheranno., scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store App Store . Ti risponderò personalmente!