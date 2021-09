Segno Sagittario e i suoi decani

suggerisce non solo qual è il nostro segno zodiacale ma anche una delle tre decadi che lo suddivide nonché il pianeta decano da cui prende le energie. La decade (), quindi, non è altro che la ripartizione temporale di un terzo del proprio segno astrologico. Pertanto, se ogni segno è composto in media da 30 giorni, ciascun decanato avrà una lunghezza di 10 giorni circa., poiché rivela le sfumature dei nostri tratti personali. In questo caso, ognuna delle tre decadi del Sagittario, prende le energie dal pianeta che governa il segno seguente avente lo stesso elemento Fuoco.: dal 22 novembre al 1 dicembre. Pianeta governatore:- Pianeta decano:Il Sagittario nato nella prima decade, cioè, tra il 1° e il 10° grado, è una persona entusiasta del mondo in cui vive. È spontaneo, vivace, appariscente e genuinamente divertente. Viaggiare è il suo sogno perpetuo. Andrà ovunque e con ogni mezzo. Più la destinazione è lontana, meglio è. Questo tipo di Sagittario è molto socievole, ama passare il tempo in compagnia di altre persone e ha bisogno di fare vita sociale per mantenere la sua gioia abituale. L'ottimismo è un valore fondamentale. Si può dire che costui o costei non sa vedere altro se non il lato positivo della vita. I suoi peggiori nemici sono l'incoscienza e l'intolleranza.: dal 2 al 11 dicembre. Pianeta governatore:- Pianeta decano:).A differenza degli altri loro simili, i Sagittari nati nella seconda decade, quindi, tra l'11° e il 20° grado del segno, non sono così socievoli, sebbene siano abbastanza comprensivi e tolleranti. Sono persone dalla mente libera e aperta. Essi sanno che ogni individuo è unico e speciale. Non giudicano e detestano i pregiudizi e le intolleranze. Molto probabilmente sono tra i più sinceri e onesti di tutti i Sagittari. Il loro istinto di esploratore li aiuta ad adattarsi in qualunque circostanza. Il lato negativo è che tendono a sprecare le loro energie senza averne in cambio alcun beneficio.: dal 12 al 21 dicembre. Pianeta governatore:- Pianeta decano:).Nella terza decade sagittariana, domiciliata tra il 21° e il 30° grado del segno, le forze benefiche di Giove si uniscono all'orgoglio e la vitalità conferiti dal Sole. Queste persone sono nate per essere al centro dell'attenzione, ovunque si presentino e in ogni situazione. Di nobili sentimenti, essi sostengono e aiutano chiunque abbia bisogno. La loro tendenza all'esibizionismo di solito li rende attori che non si fanno scrupoli nel vivere la vita reale come in una rappresentazione teatrale continua. Vivono il presente, per cui, se c'è un motto che li rappresenta, è sicuramente "" ()., scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store App Store . Ti risponderò personalmente.