Segno Pesci e i suoi decani

suggerisce non solo qual è il nostro segno zodiacale ma anche una delle tre decadi che lo suddivide nonché il pianeta decano da cui prende le energie. La decade (), quindi, non è altro che la ripartizione temporale di un terzo del proprio segno astrologico. Pertanto, se ogni segno è composto in media da 30 giorni, ciascun decanato avrà una lunghezza di 10 giorni circa., poiché rivela le sfumature dei nostri tratti personali. In questo caso, ognuna delle tre decadi dei Pesci prende le energie dal pianeta che governa il segno seguente avente lo stesso elemento Acqua.: dal 20 al 29 febbraio. Pianeta governatore:- Pianeta decano:I Pesci che appartengono al primo decanato sono generosi e benevoli. La loro infinita sensibilità e compassione li porta a sostenere i più bisognosi. Hanno una fervida immaginazione e gli occhi sognanti, che li rendono detentori di un'enorme seduzione. Dubbi e insicurezza possono renderli dipendenti dalle persone che amano, e ciò a volte li porta a soffrire cocenti delusioni. Sono come quel bambino timido che all'arrivo in casa di una persona sconosciuta, reagisce con una risposta d'inibizione comportamentale, nascondendosi dietro alla madre.: dal 1 al 10 marzo. Pianeta governatore:- Pianeta decano:).I Pesci appartenenti al secondo decanato sono pieni di tenerezza e immaginazione. Hanno una potente fantasia, percezione e intuizione. Tendono a cogliere i sentimenti e gli stati d'animo delle persone intorno a loro. Sono, però, soggetti a numerosi cambiamenti e fluttuazioni. Infatti, a seconda del momento e delle circostanze, possono passare dall'ingenuità e fragilità di un bambino all'istinto protettivo di una madre. Il lato negativo di questa seconda decade dei Pesci, è che spesso i loro ricordi negativi vissuti nel passato influiscono sul presente.: dal 11 al 20 marzo. Pianeta governatore:- Pianeta decano:).I Pesci che sono nati nella terza decade hanno una personalità più decisa rispetto a qualsiasi altra delle loro controparti pesciane. Sono persone dal carattere forte, soggette a intense emozioni interiori, che possono reagire in maniera energica, se non proprio aggressiva, se essi stessi o i loro cari fossero offesi o minacciati. Niente e nessuno può fermarli se ritengono di avere il diritto di reagire. Il lato negativo è che non riescono trattenersi e controllare la loro natura impulsiva e impaziente. Alla fine saranno loro stessi maggiormente danneggiati da questi atteggiamenti.vuoi sapere di più, scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store App Store . Ti risponderò personalmente.