Segno Capricorno e i suoi decani

suggerisce non solo qual è il nostro segno zodiacale ma anche una delle tre decadi che lo suddivide nonché il pianeta decano da cui prende le energie. La decade (), quindi, non è altro che la ripartizione temporale di un terzo del proprio segno astrologico. Pertanto, se ogni segno è composto in media da 30 giorni, ciascun decanato avrà una lunghezza di 10 giorni circa., poiché rivela le sfumature dei nostri tratti personali. In questo caso, ognuna delle tre decadi del Capricorno prende le energie dal pianeta che governa il segno seguente avente lo stesso elemento Terra.: dal 22 al 31 dicembre. Pianeta governatore:- Pianeta decano:Chiaramente, questo è il decanato più classico del Capricorno, dove il suo governatore Saturno è anche il pianeta decano, quindi possiede una doppia razione di energia saturniana che può utilizzare per portare avanti qualunque progetto abbia deciso di intraprendere. In genere, questo Capricorno è una persona precisa, ordinata e affidabile, in grado di assumersi le proprie responsabilità senza lamentarsi. Porterà a termine i suoi compiti sempre al meglio delle sue capacità. Una volta che si concentra su una sfida, è determinato a raggiungere il traguardo. Difficilmente delega altri ad occuparsi dei dettagli.: dal 1 al 10 gennaio. Pianeta governatore:- Pianeta decano:).Venere addolcisce l'austera pressione di Saturno e dona dolcezza e serenità alla personalità dei nativi Capricorno seconda decade che, in parte, condividono gli stessi tratti dei compagni di Terra del Toro. Sebbene siano molto laboriosi, sono persone affascinanti, fantasiose e flessibili. Sono socievoli e benvoluti, e sono conosciuti come amici leali cui ogni tanto piace coccolare le persone a cui tengono. Amano stare con gli altri ai quali piace stare in loro compagnia. Le qualità negative di costoro sono che a volte possono diventare pessimisti e capricciosi.: dal 11 al 20 gennaio. Pianeta governatore:- Pianeta decano:).La terza decade del Capricorno è sotto la tutela di Mercurio. Perciò, questi nativi avranno buone capacità di comunicazione e non mancheranno di pronunciare belle parole quando occorre. Mercurio è considerato il pianeta dell'energia intellettiva, il che significa che costoro ricevono ulteriori forze mentali, per cui non devono lavorare così duramente come tutti gli altri Capricorno. Hanno invece paura delle malattie, e il solo pensiero di doversi sottoporre a qualsiasi tipo di esame fisico, li affligge. Sono dei perfezionisti. La loro esagerata attenzione ai dettagli a volte li porta ad essere molto critici.