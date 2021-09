Segno Bilancia e i suoi decani

suggerisce non solo qual è il nostro segno zodiacale ma anche una delle tre decadi che lo suddivide nonché il pianeta decano da cui prende le energie. La decade (), quindi, non è altro che la ripartizione temporale di un terzo del proprio segno astrologico. Pertanto, se ogni segno è composto in media da 30 giorni, ciascun decanato avrà una lunghezza di 10 giorni circa., poiché rivela le sfumature dei nostri tratti personali. In questo caso, ognuna delle tre decadi della Bilancia, prende le energie dal pianeta che governa il segno seguente avente lo stesso elemento Aria.: dal 23 settembre al 2 ottobre. Pianeta governatore:- Pianeta decano:Le persone Bilancia nate nella prima decade hanno una mentalità particolarmente raffinata e creativa. Sono molto interessati alle relazioni sociali e amano intrattenersi con persone eleganti e intelligenti. Hanno un talento originale e una grande inventiva. La loro mente è agile e hanno una buona padronanza della comunicazione. Grazie al loro potere di adattamento, sanno essere davvero gradevoli nelle relazioni con gli altri a cui si mostrano sempre con molta empatia. Poiché sono molto romantici, il matrimonio diventa una delle loro priorità, anche se a volte si fanno prendere la mano dalla troppa possessività.: dal 3 al 12 ottobre. Pianeta governatore:- Pianeta decano:).La seconda decade della Bilancia conferisce a questi nativi una mente acuta e agile, ma con grandi contraddizioni interne, poiché, se è vero che hanno un disperato bisogno di socializzare, parallelamente, sono in continua lotta per la propria indipendenza. Ci sono momenti in cui le persone rimangono estasiati dalla loro personalità così brillante e affascinante. Sentimentalmente, hanno bisogno di una persona amica che li stimoli nei loro progetti e che sia culturalmente sul loro stesso livello. Il lato negativo è che a volte sono ostinati e agiscono in modo diverso dal resto dei loro simili.: dal 13 al 22 ottobre. Pianeta governatore:- Pianeta decano:).La grazia di Venere associata all'energia e la velocità di Mercurio, rendono ai nativi della terza decade Bilancia una personalità che attira molta attenzione. La loro mente è sempre aperta e curiosa alle novità. Sono persone che conservano la freschezza giovanile per tutta la vita. Mercurio dà loro anche prontezza di pensiero e questo li aiuta ad avere successo nel lavoro. In genere, costui o costei tende a seguire ciò che gli suggerisce la testa, tralasciando ciò che gli detta il cuore. Sul lato affettivo sarà difficile che si lascino trasportare dalle emozioni, poiché hanno difficoltà a mostrare i loro sentimenti. Sono persone equilibrate e le loro opinioni sono sempre ragionevoli.vuoi sapere di più, scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store App Store . Ti risponderò personalmente!