Otto animali più intelligenti del mondo

l'unica specie che si chiede qual è l'animale più intelligente del mondo, e questo è segno che la nostra capacità cognitiva è superiore a qualsiasi altra forma vivente sulla Terra. Quindi, sappiamo che l'essere umano è la specie più intelligente che esiste al mondo. Di seguito, un elenco di otto animali che in qualche modo si avvicinano a noi per la loro intelligenza, comprensione e ragionamento.1.), tra cui, oranghi, gorilla e scimpanzé, sono molto probabilmente gli animali più intelligenti del mondo dopo l'uomo. Essi hanno sviluppato nel tempo una crescita intellettuale, un linguaggio evoluto e una discreta memoria. Questi primati sono in grado di utilizzare segni e stabilire un significato in relazione agli oggetti. Inoltre, sono geneticamente gli animali più vicini agli esseri umani per somiglianza.2.degli animali più intelligenti del mondo spetta al. I delfini sono consapevoli di se stessi e in grado di riconoscersi allo specchio. In proporzione, il loro cervello è più grande di quello umano ed hanno un linguaggio molto vasto e articolato, basato sull'emissione di suoni con differenti tonalità. Inoltre, questi mammiferi marini hanno tra loro dei vincoli sociali molto complessi, in modo particolare il legame tra madre e figli.troviamo l', poiché, oltre ad essere un animale molto intelligente, questo pachiderma ha una memoria eccezionale. È stato assodato che gli elefanti abbiano un'enorme capacità di ricordare luoghi, volti e avvenimenti. Sono più compassionevoli tra loro rispetto agli esseri umani, inoltre, riescono a creare interazioni molto complesse all'interno del loro branco.4.a quanto si possa pensare, ilè molto intelligente ed ha una notevole memoria. Molti credono che il comportamento di questo quadrupede sia da attribuire al suo istinto primario, ma non è così. I cavalli sono animali curiosi e avventurosi, capaci di riconoscere i loro cavalieri, nonché memorizzare le esperienze e i luoghi in cui sono passati molti anni prima.5.c'è ilil quale si fregia di essere l'invertebrato più intelligente del mondo. I polpi hanno un alto grado di sviluppo neurologico e una straordinaria capacità di apprendimento. I polpi dormono pressapoco allo stesso modo degli umani, raggiungendo come noi una condizione molto simile alla nostra fase REM. Possono imparare dai propri errori. Questi animali hanno imparato a spegnere le luci sparando getti d'acqua sulle lampadine.6.è sicuramente il roditore più intelligente esistente al mondo. È un animale socievole. Vive in colonie formate da numerosi individui che lavorano tutti assieme in modo organizzato al fine di preservare loro sopravvivenza. Se necessario, i topi più anziani del gruppo si sacrificano provando il cibo che potrebbe essere velenoso, oppure avventurandosi in avanscoperta nei luoghi pericolosi.7.di questa lista ci sono anche i. È il pappagallo cenerino o grigio, quello che brilla di più in fatto d'intelletto tra la sua specie. Sembra che l'astuzia di quest'uccello sia stata paragonata a quella di un bambino di tre anni. Oltre a riconoscere e a imitare la voce umana, il pappagallo ha la capacità di percepire gli stati d'animo delle persone intorno a sé.8.è stato messo all'ultimo posto di questa lista, è perché la sua intelligenza dipende molto dalla specie. Sebbene i cani siano tutti più o meno intelligenti e capaci di acquisire nuove attitudini e abilità, il loro grado intellettivo viene misurato tenendo conto di vari parametri. Il primo di questi è l'intelligenza istintiva, che va considerata in base al suo valore quando si tratta di custodire e difendere i beni e la sicurezza dell'uomo.