Cuspidi zodiacali: Calcolo segni e caratteristiche

sappiamo che il nostro segno zodiacale è dato dalla posizione del Sole in una delle dodici Case dello Zodiaco al momento della nostra nascita, e che ogni dimora è pari a un'ampiezza di 30° su un totale di 360°. Determinare qual è il nostro segno astrologico, è molto semplice, poiché in ogni oroscopo ci sono date già prestabilite che si riferiscono al transito della Stella madre in ciascuno dei dodici segni., invece, per chi nasce a cavallo tra due segni, cioè, nel preciso momento in cui il Sole esce da un "" per entrare in un altro. In questo caso, si dice sia "".s'intende la linea immaginaria che separa due segni consecutivi. Ora, siccome il Sole permane in ogni segno zodiacale per un periodo di circa 30 giorni, il momento dello stazionamento solare in area cuspide è stato stimato che abbia una durata di circa trenta minuti antecedenti al transito nel segno successivo e altrettanti 30 minuti dopo aver transitato., però, che in linea generale si dà più tempo alle cuspidi, tenendo conto del fatto che il passaggio del Sole nei segni non avviene ogni anno sempre alla stessa ora o addirittura nella stessa giornata, per cui il calcolo può variare anche di qualche giorno, a seconda della valutazione dell'astrologo., se siete cuspidi e volete sapere con certezza a quale segno zodiacale appartenete, basta che facciate una semplice ricerca sul Web per visionare le vostre "", cioè, il calcolo del giorno, l'ora e i minuti in cui il Sole è entrato nel vostro segno, nell'anno in cui siete nati.).Le persone che nascono nel periodo temporale in cui il Sole transita dal segno dell'Ariete in quello del Toro, sono detti cuspidi ed hanno la particolarità di acquisire le caratteristiche di entrambi i segni. I nati in questa frontiera stellare sono persone molto dominanti, capaci di esercitare una notevole influenza sugli altri e di controllare chi li circonda. Riescono a prosperare nelle loro attività e a scalare le posizioni nelle aziende in cui lavorano, sebbene non siano molto propensi a dover sacrificare la loro autonomia e/o sottomettersi all'autorità di terzi. Di negativo c'è che molto spesso, queste cuspidi diventano vittime della propria ambizione.tendono ad essere attratti sentimentalmente da persone di altre cuspidi, in particolare, Leone-Vergine e Sagittario-Capricorno.).Le persone nate a confine tra i segni zodiacali Toro e Gemelli, sono mentalmente molto intelligenti. Di solito sono più agili, veloci e capaci di adattarsi velocemente a qualsiasi situazione. Sono anche molto socievoli e comunicativi. Poiché al carattere saldo e inamovibile del Toro si aggiunge l'intelligenza dinamica dei Gemelli, possono superare qualunque sfida e sconfiggere qualsiasi nemico. I cambiamenti non li spaventano e riescono a semplificare anche le situazioni più complicate. Tra i difetti di queste cuspidi c'è che sono troppo individualisti e forse anche un po' fanatici.tendono ad essere attratti sentimentalmente da persone di altre cuspidi, in particolare, Vergine-Bilancia e Capricorno-Acquario.[next]).Il segno solare non cambia, ma le persone che nascono cuspidi spesso si identificano con entrambi i segni zodiacali. Chi nasce a cavallo tra Gemelli e Cancro, è fondamentalmente una persona molto intuitiva, divertente e irrequieta. È un tipo davvero speciale, di quelli che sanno come farti sorridere in ogni circostanza. È un sentimentale assai sensibile, quindi può essere facilmente deluso. A volte è un po' troppo duro, soprattutto con se stesso. E quando non riesce ad esternare ciò che sente dentro, le emozioni negative prendono il sopravvento. Il soggetto di questa cuspide trova un significato nella sua vita quando permette all'amore di fiorire.tendono ad essere attratti sentimentalmente da persone di altre cuspidi, in particolare, Bilancia-Scorpione e Acquario-Pesci.).Le persone cuspidi che nascono tra i segni Cancro e Leone tendono ad essere alquanto romantici ed hanno un temperamento forte, carismatico e altamente persuasivo. Un altro dei loro tratti più straordinari è che sono molto generosi e leali. D'altra parte, non sanno fingere, quindi sono abbastanza sinceri e assai gentili. In pratica, chi nasce in questa singolare cuspide riunisce in sé le qualità migliori di entrambi i segni zodiacali. Tra i punti di forza di questo nativo ci sono senz'altro il coraggio, l'immaginazione, la sensibilità e un talento artisticamente molto creativo.tendono ad essere attratti sentimentalmente da persone di altre cuspidi, in particolare, Scorpione-Sagittario e Pesci-Ariete.).C'è qualcosa di indefinibile che attira l'attenzione della gente verso coloro che sono nati in questa particolare cuspide astrale ed è la loro esteriorità leonina molto aperta e spregiudicata, ma quando si esprimono, possono essere persone completamente diverse, più concentrate, laboriose e molto attente ai particolari. Questi nativi hanno in sé la creatività tipica del segno precedente e la dedizione del segno successivo, caratteristiche che li accompagneranno sempre, ovunque andranno. Insomma, se avete mai sentito dire che le apparenze a volte ingannano, questa cuspide tra il Leone e la Vergine ne è l'esempio emblematico.tendono ad essere attratti sentimentalmente da persone di altre cuspidi, in particolare, Sagittario-Capricorno e Ariete-Toro.).Festeggiate il vostro compleanno il 21, 22, 23 o 24 settembre? Se così è, allora appartenete a questa eccezionale cuspide cosmica. Se siete nati tra il finire della Vergine e l'inizio della Bilancia, avete acquisito qualità da entrambi i segni. Questo significa, sostanzialmente, che siete forniti non solo delle caratteristiche della Vergine, ma avete anche gli attributi della Bilancia. Di sicuro siete belli, carini, puliti e avete molto gusto e stile. Forse tendete ad avere delle piccole manie, soprattutto per l'ordine e la pulizia. Uno dei vostri tratti più positivi è che siete sinceri e grandi sostenitori della verità.tendono ad essere attratti sentimentalmente da persone di altre cuspidi, in particolare, Capricorno-Acquario e Toro-Gemelli.).Gli esperti di astrologia affermano che questo tipo di cuspide solare, compresa tra il segno zodiacale della Bilancia e lo Scorpione, sia molto probabilmente una delle migliori combinazioni astrologiche, giacché uno dei valori principali di queste persone è la grande bellezza interiore. A loro piace essere sempre trasparenti e cristallini, inoltre hanno una grande agilità mentale, motivo per cui sono particolarmente perspicaci. Di fronte alle ingiustizie, il nativo di questa speciale cuspide siderale non resta fermo, ma le combatte strenuamente, rivendicando un mondo in cui ognuno possa affermare i propri diritti.tendono ad essere attratti sentimentalmente da persone di altre cuspidi, in particolare, Acquario-Pesci e Gemelli-Cancro.[next]).In questa particolare cuspide nascono persone molto energiche, irrequiete e un po' curiose. Plutone, protettore dello Scorpione, e Giove, mecenate del Sagittario, conferiscono a questi nativi una personalità sbalorditiva. Praticamente, non hanno paura di nulla e difendono a spada tratta le loro opinioni. In loro si racchiude tutta quell'autocoscienza, autostima e ottimismo visionario che hanno portato tante persone a fare grandi scoperte. Insomma, se vedete qualcuno che parla a una grande folla di come il mondo può essere cambiato, molto probabilmente è un cuspide nato tra le stelle dello Scorpione e del Sagittario.tendono ad essere attratti sentimentalmente da persone di altre cuspidi, in particolare, Pesci-Ariete e Cancro-Leone.).Le persone nate nella cuspide tra Sagittario e Capricorno sono molto laboriose, perseguono il successo e non sono soliti gettare facilmente la spugna di fronte a qualsiasi problema. È gente a cui piace l'azione piuttosto che perdere tempo in congetture. Sono capaci di fare grandi progressi in poco tempo e non hanno problemi ad andare avanti, anche da soli, con grande determinazione ed energia. Sanno come sfruttare le opportunità nel momento in cui si presentano. Non solo essi anticipano il futuro, ma sanno anche come trasformarlo. Ciò che manca a queste cuspidi celesti è la pazienza di sopportare chi non apprezza le loro idee.tendono ad essere attratti sentimentalmente da persone di altre cuspidi, in particolare, Ariete-Toro e Leone-Vergine.).Siete nati al tramonto del Capricorno o all'alba dell'Acquario? Allora fate parte della fantastica cuspide compresa tra questi due segni universali. In voi sono delineate entrambe le personalità. Chi appartiene a questo particolare confine astrale, da un lato ha la concentrazione per creare qualcosa che duri nel tempo e dall'altro lato la visione innovativa per renderlo fuori dal comune. Dall'unione di questi due punti di forza germogliano senza dubbio persone molto laboriose, creative e un enorme potenziale per lavorare sodo e costruire le basi del proprio futuro. Un punto a sfavore è che possono diventare dei veri esaltati del lavoro.tendono ad essere attratti sentimentalmente da persone di altre cuspidi, in particolare, Toro-Gemelli e Vergine-Bilancia.).Chi è nato il 18, 19, 20 o 21 febbraio, a seconda dell'anno di nascita, può essere cuspide sia Acquario che Pesci. Intanto, vediamo che la combinazione tra un segno d'aria e uno di acqua, è un connubio perfetto, poiché mette insieme emozione e intelligenza. Perciò, il nativo di questa cuspide sarà guidato un ottimo intuito. Di sicuro, è in grado di percepire istintivamente i sentimenti interiori delle persone intorno a sé. Il guaio è che non ha freni quando si tratta di soddisfare i propri desideri e le ambizioni. Apparentemente può sembrare freddo e indifferente, ma non è così. È solo che vive in un mondo tutto suo.tendono ad essere attratti sentimentalmente da persone di altre cuspidi, in particolare, Gemelli-Cancro e Bilancia-Scorpione.).Conoscete il vostro segno solare ma non vi riconoscete con esso? Probabilmente siete cuspidi, cioè, nati a cavallo tra due segni. Quando si nasce sul limite tra due segni molto singolari, come Pesci e Ariete, si uniscono insieme una serie di tratti distintivi di ognuno di essi, come la creatività, l'intelligenza e la capacità di sognare. Chi è nato in questa cuspide è sicuramente provvisto di un'immaginazione pesciana molto sviluppata, tesa a sognare grandi progetti futuri e, contemporaneamente, grazie al coraggio e all'ottimismo arietini, sa anche come raggiungerli. Insomma, se siete nati in questa cuspide ne potete essere fieri.tendono ad essere attratti sentimentalmente da persone di altre cuspidi, in particolare, Cancro-Leone e Scorpione-Sagittario.