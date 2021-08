MENÙ MENÙ 2.3 CERCA Header$type=menu Home

Concorsi Antico proverbio aborigeni australiani L'Australia ha una storia molto ricca e diversificata, piena di detti, proverbi e saggezze. Gli aborigeni australiani sono tra i popoli più antichi viventi sulla Terra. Per loro la spiritualità è molto importante. Ancora oggi, questi indigeni sentono il bisogno di essere tutt'uno con la terra e hanno una profonda connessione spirituale con essa. Prima che l'Australia fosse invasa dagli europei, vi erano stanziati circa un milione di autoctoni che vivevano in società molteplici e complesse, coltivando la terra, cacciando e commerciando i loro prodotti.



C'è un proverbio molto bello che ben rispecchia la mentalità di questo antico popolo, molto semplice, concreto e saggio, che dice così:



"Siamo tutti visitatori in questo tempo e in questo mondo. Siamo solo di passaggio. Il nostro compito qui è osservare, imparare, crescere, amare e poi tornare a casa".

Antico proverbio aborigeni australiani Antico proverbio aborigeni australiani L'Australia ha una storia molto ricca e diversificata, piena di detti, proverbi e saggezze.

