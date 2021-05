Un animale per ogni segno dello zodiaco

, ma il comportamento di determinati animali è molto simile al modo di agire degli esseri umani a seconda delle caratteristiche e la personalità del proprio segno zodiacale. Se volete sapere quale creatura del regno animale, è abbinata per natura al vostro Sole natale, non dovete fare altro che continuare a leggere qui sotto.L'Ariete è un pioniere pronto, dinamico, impulsivo e un combattente per natura. Senza dubbio, l'animale che meglio rappresenta questo segno di fuoco è il ghepardo, poiché è un felino veloce e selvaggio, difficilmente addomesticabile. Proprio come l'Ariete, il ghepardo si lancia sulla sua preda e non si arrende finché non la cattura.Il nativo del Toro ha la tendenza a proteggere le persone che ama di più, così come fa mamma orsa con i suoi cuccioli. Inoltre, questo grosso plantigrado è simbolo di forza e fecondità. Come un buon segno di terra, anche l'orso è paziente, affidabile e con valori ben saldi. Entrambi rappresentano volontà e onestà in ogni loro aspetto.Chi nasce sotto il segno dei Gemelli è generalmente una persona divertente e curiosa che vive senza regole. È sempre in cerca di esperienze fantastiche, proprio come il delfino. D'altronde, si sa che i Gemelli sono dotati di una mente agile e brillante, così come i delfini sono considerati tra le creature più intelligenti della natura.Il lupo è un animale, protettivo, accogliente e sensibile, proprio come il Cancro. Inoltre, anche il lupo ha un carattere nervoso e ombroso, in grado di estrarre gli artigli quando si tratta di difendere la propria casa e i suoi piccoli. Sia il Cancro che il lupo, sono intelligenti e istintivi e non si lasciano sopraffare dalla paura.Il Leone ha un carattere predominante e molto forte, così come lo è anche il drago. In quanto segno di fuoco, basta la sola presenza per dominare il luogo e le persone intorno a sé. Sia il Leone che il drago sono considerati leader nati. Entrambi sono nobili e sempre alla ricerca di occasioni per dimostrare il loro valore.In ogni storia della letteratura, la volpe è descritta come un animale astuto, intelligente e mentalmente ordinato. La sua attinenza con il segno zodiacale della Vergine è data dal fatto che tutti e due sono in grado di superare qualsiasi ostacolo, non si arrendono facilmente, non importa quanto difficile possa essere il problema.Le persone nate sotto il segno della Bilancia sono note per la loro bellezza e l'eleganza, così come lo sono anche i cigni. Per il nativo Bilancia, riuscire a trovare l'equilibrio e la calma nelle acque agitate della vita è molto importante. Bilancia e Cigno sono parimenti originali, attraenti, armoniosi e sempre in contatto con la natura.Se lo Scorpione è stato associato alla fenice, è perché come l'uccello mitologico, è un segno che simboleggia il mistero, il rinnovamento e la forza interiore. Entrambi sono così forti da proteggersi nei momenti di pericolo, angoscia o inquietudine, anche se sotto quella loro armatura nascondono un lato premuroso, aperto e molto vulnerabile.Oltre ad essere simile per forma al cavallo, il nativo del Sagittario è una persona che ama viaggiare e ha bisogno di vivere all'aria aperta. Sia il Sagittario che il cavallo hanno una certa disposizione per l'avventura, inoltre sono entrambi fedeli e leali. Sebbene a volte possano essere irrequieti, ambedue sono sfacciatamente ottimisti e gioviali.Quando il castoro si impone di costruire una diga, non molla l'impresa finché non ha raggiunto il suo obiettivo. Lo stesso succede con il Capricorno, poiché è una persona laboriosa, determinata e ambiziosa. Sia il Capricorno che il castoro si dedicano alle loro attività con convinzione e persistenza e non si fermano davanti a nulla.L'aquila è tra gli animali che più rappresentano i nativi dell'Acquario, in quanto liberi, indipendenti, imprevedibili, molto attenti e creativi. Possono essere molto aperti e amorevoli ma anche molto affascinanti e prudenti. Le aquile possono passare molto tempo a costruire il loro nido e, come l'Acquario, preferiscono lavorare da soli.L'accostamento dei Pesci al cervo è dato dal fatto che sono entrambi compassionevoli, umili e pieni di sentimenti. I Pesci sono persone riservate e un po' indecise, che si lasciano trasportare dalle correnti marine. Lo stesso comportamento dei cervi, che sono animali altrettanto sensibili e timidi. Chi vuole avvicinarsi a loro deve farlo con calma, in modo che non fuggano via.Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store