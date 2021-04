NFTs: è davvero finita l’arte “fisica”? Lo abbiamo chiesto a Montbland

, la rete ne è ormai invasa: tutti ne parlano e tutti ormai sanno che si tratta in gran parte di) con prova di proprietà memorizzata sullaMa cosa ne sarà dell’arte tradizionale? Lo abbiamo chiesto a Montbland , visual artist Americano:Bella domanda! L', i/ il, la, lasono tutti davvero incredibili. Possono sostituire l'esperienza di vedere un, ascoltare un'orchestra, vedere lao guardare ilcon i propri occhi?Quando ho visto il David di persona, la grandezza della capacità artistica è stata mozzafiato.Quella stessa esperienza può essere pienamente raggiunta in un regno digitale?Non lo so.È stato divertente ma non abbandonerò mai laCredo che i confini tra i due mezzi diventeranno sempre più sfocati per me. Le possibilità di unire entrambi i mondi sono limitate solo dall'immaginazione.Sì, il mio ultimo lavoro è digitale al 100%. La serie si chiama Bacteria Ho scelto quel nome perché ogni dipinto sembra un campione di batteri al microscopio in discoteca.È affascinante pensare a come qualcosa di così piccolo possa avere un impatto così grande sulla nostra vita e sulla nostra salute.Verranno creati soloper la serie e il prezzo aumenta diper ogni dipinto fino a quando il #250 non verrà venduto aVolevo anche una struttura di denominazione che fosse facile da seguire, quindi ho scelto di intitolare ogni dipinto con idei batteri.Sono stato ispirato dal modo in cuiha utilizzato il nome delle sostanze chimiche usate a scopo farmacologico per i suoi. Come Hirst, non riesco a trovare nomi interessanti per i dipinti, quindi è più facile e non devo pensare, guardo semplicemente il dipinto e scelgo un ceppo batterico come nome.In un certo senso, vedo i miei dipinti di Bacteria come i nuovi Spot Paintings del mondo criptato.Il collezionista australiano @SatsMoonSoon è stato uno dei miei primi collezionisti e sostenitori e penso che abbia una delle collezioni d'arte digitale più importanti al mondo.Io e lui siamo stati recentemente intervistati per un articolo su StarTribune L'"" dovrebbe spezzarti il cuore.Poiché gli NFT possono essere praticamente qualsiasi cosa, se hai intenzione di acquistare, personalmente credo che dovresti farlo con l'idea di possederla per sempre ed essere disposto a non vendere mai.Questo è il miglior, almeno per me, sul fatto che comprerò arte.Se acquisti arte con l'obiettivo di venderla, potresti rimanere bloccato con qualcosa di cui potresti risentirti se non riesci a venderla. Se invece ami l'arte sarai sempre felice di possederla.Sì, sono molto interessato a diversi progetti artistici e artisti.Una sera di un paio di mesi fa, ad esempio, ho avuto la fortuna di scoprire un artista che stava realizzando alcune opere d'arte ispirate aC'era, in particolare, unin stile Picasso, insieme ad altre opere d'arte correlate. Ho comprato solo il punk in stile Picasso e ho condiviso la mia opinione con l'artista per cui avrebbe dovuto concentrarsi solo sui punks in stile Picasso, come una serie.Ora, 6-7 settimane dopo, quel progetto, Picasso Punks , ha avuto un volume di vendite di oltresu, con una comunità in crescita di collezionisti globali che sono molto appassionati d'arte. È stato incredibile vedere il progetto crescere così rapidamente.Un altro artista è Simon Dee di Milano. Ho comprato il suo secondo NFT e penso che il suo stile graffiti come arte sia sorprendente. Ha un enorme seguito su YouTube e Instagram e sta solo iniziando. @Seb_design , invece, è un artista norvegese che penso esploderà nel 2021: sta combinando arte rinascimentale con musicisti moderni, è geniale.Anche la collezione Pop ispirata a Warhol di @kokokoNFT è davvero sorprendente, e sta facendo cose davvero interessanti combinando i pezzi per creare un'arte davvero unica.Il primo artista che abbia mai collezionato, tuttavia, è @burst_cryptoart : il suo lavoro è incredibile e penso che sia uno dei più importanti criptoartisti viventi oggi. Sono entusiasta di avere quattro opere di Burst nella mia collezione personale.Infine, un altro progetto che amo davvero è CryptoToons , un progetto di animali dei cartoni animati ispirato alle criptovalute del 2018, che risale agli albori dei progetti basati su Ethereum.Stavo facendo ricerche su progetti NFTs, un paio di mesi fa, e ho visto che Crypto Toons non aveva avuto alcuna attività in un paio di anni, e sono rimasto scioccato perché l'arte era così interessante. Quindi ne ho acquistati alcuni e sono entrato in contatto con il team originale, e ora @NftSpaceman e io li abbiamo aiutati a promuovere il progetto, che consiste di solo 1.362 NFTs in totale, e sono quasi esauriti.