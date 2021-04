Il lato oscuro dei segni zodiacali

abbiamo un polo positivo e uno negativo dentro di noi. Sono i cosiddetti "" che nella cultura taoista rappresentano i due punti, uno bianco e uno nero, nel noto simbolo chiamato "". In pratica, yin e yang sono due energie contrapposte che si bilanciano tra loro. Lo yin contiene il seme dello yang, così come lo yang contiene il seme dello yin. Quando una delle due forze raggiunge la sua massima espressione, si trasforma nel suo opposto, e viceversa., quando conosciamo qualcuno, in principio ci appare buono, simpatico e felice, secondo le migliori qualità del proprio segno zodiacale. Poi, col passare del tempo, può succedere che costui, o costei, si lasci trasportare dal suo lato oscuro, si toglie la maschera e rivela l'aspetto più negativo latente dentro di lui o lei.Il lato chiaro dell'Ariete presenta un aspetto audace, dinamico, attivo, coraggioso ed entusiasta. È sempre il primo avanti a tutti. Se un Ariete crede in una buona causa, combatterà senza tregua per sostenerla.Il lato oscuro dell'Ariete arriva quando mostra tutti i suoi difetti. In quella circostanza diventa impulsivo, impaziente, ostinato, dominante ed egoista. Non ascolta i buoni consigli e vuole sempre avere ragione su tutto.Quando qualcuno del Toro vi si avvicina, di primo acchito mostrerà la sua personalità positiva e, senza alcun dubbio, apparirà una persona meravigliosa, determinata, paziente, tenace, affidabile, dal cuore tenero, che sa come avvolgerti con il suo sguardo.Le complicazioni sorgono quando questa persona si lascia affascinare dal lato oscuro del suo segno, manifestandone le qualità negative. In questa circostanza diventa sospettoso, geloso, possessivo, inflessibile, molto testardo, e a volte persino avido.Non appena conosci un nativo Gemelli, quest'uomo o questa donna ti farà letteralmente incantare con le sue qualità positive. Sarà un conversatore eloquente, versatile, intelligente, dalla mente rapida e pieno di risorse. Insomma, una persona meravigliosa con cui dialogare su vari argomenti.Quando invece nella sua personalità prevalgono le forze oscure del suo segno, diventa superficiale, incoerente, vanitoso e incapace di concentrarsi. La conversazione diventa pettegolezzo, ma la cosa peggiore è che insisterà a volere la tua attenzione sebbene ciò di cui parla sia totalmente irrilevante.Il Cancro è quella persona che trovi sempre al tuo fianco. Tra i suoi aspetti positivi c'è che si comporta in modo affettuoso con tutti. È molto comprensivo, affidabile e generoso, nonché un vero amico e buon consigliere. La sua spalla è sempre lì a sostenerti nei momenti difficili.Qualche problema si presenta quando invece di far emergere le sue qualità positive, mostra il suo lato oscuro, cambiando umore in modo repentino, diventando molto permaloso e polemico, aggrappandosi a ogni pretesto per litigare.Con un partner di segno Leone ti sentirai un re o una regina. Al tuo fianco hai una persona molto generosa, magnanima, creativa, entusiasta e con un grande cuore. Il Leone fa parte dei segni più nobili dello zodiaco. Con lui o lei è come stare seduti su un trono.È un vero peccato che tutto ciò possa essere rovinato nel momento in cui emerge il suo lato oscuro, latente del proprio segno zodiacale. Di punto in bianco diventa arrogante, superbo, altezzoso e intollerante verso gli altri. Un vero insopportabile che vuole comandare solo lui o lei.Non appena conosci una persona di segno Vergine, hai davanti a te un essere meraviglioso; molto umano, modesto, meticoloso e un lavoratore instancabile. Il nativo di questo elemento zodiacale è un tipo pratico, diligente, molto affidabile, intelligente e senza tante pretese.Quando invece spunta fuori il lato oscuro della Vergine, in questo caso abbiamo di fronte a noi una persona eccessivamente fredda e insensibile. In vero impiccione, molto critico nelle sue parole e con poco tatto. Ficcherà il naso dappertutto e vorrà cambiare tutto.C'è tanta felicità quando uno dei due in una coppia è della Bilancia. I suoi lati positivi sono molti. È una persona elegante, educata, romantica e di buon gusto. Con lui o lei è facile andare d'accordo, poiché è molto socievole, diplomatico, pacifico e giusto, soprattutto, è un cultore della bellezza e dell'armonia.Inaspettatamente esce fuori il lato oscuro della Bilancia e in quel caso hai davanti una persona indecisa, permalosa e facilmente suggestionabile dagli altri. Si comporta in modo sdolcinato e civettuolo, con scarsa forza di volontà e cambia idea in continuazione.Chi ha uno Scorpione come partner, sa di essere una persona super fortunata, poiché è in compagnia di uno dei segni più forti e determinati dello zodiaco. Lo Scorpione è molto intuitivo ed ha una personalità così intensa e magnetica da rendere magica la sua relazione affettiva.Che cosa succede quando prende la strada sbagliata ed entra nel lato oscuro del suo personaggio? Quando le qualità negative prevalgono su quelle positive, lo Scorpione diventa geloso, ossessivo, dispettoso, testardo, vendicativo, arrogante e aggressivo. Dice parole dure a chi ama, che fanno molto male.Se guardiamo l'aspetto del Sagittario, vediamo che c'è tanto ottimismo e spontaneità. È un tipo gioviale, sempre di buon umore, sportivo, onesto, sincero e diretto nelle sue cose. Insomma, è il compagno o la compagna di viaggio ideale per vivere ogni giorno in un autentico Paradiso.Purtroppo, quando emerge il lato più oscuro, il suo aspetto cambia completamente. A un certo punto vengono meno il suo senno, garbo e sensibilità. Comincia a comportarsi in modo maldestro, negligente, irresponsabile e superficiale, provocando situazioni scomode e imbarazzanti.Tutti sanno che chi appartiene al segno zodiacale del Capricorno, di solito è una persona pratica, attenta, prudente, discreta, paziente e disciplinata. Devoto compagno di vita, padre o madre di famiglia esemplare. Ognuno al suo fianco si sente sicuro e protetto.Quando invece mette da parte le qualità positive del suo segno, ecco che si manifesta il suo lato oscuro. Tutto a un tratto emerge il suo saturniano pessimismo e allora s'irrigidisce e diventa lo stereotipo della fatalità. Non gli andrà bene niente e penserà che tutto gli vada storto.L'Acquario ha un carattere spontaneo, originale, creativo e pieno d'idee innovative. Chi nasce sotto questo segno si distingue in particolare per il suo sguardo vivace e magnetico ed è capace di esercitare un forte ascendente sulle persone che lo circondano.Tuttavia, quando il suo lato oscuro emerge, questa meravigliosa creatura diventa scostante, fredda e indifferente. In questa circostanza il suo partner percepisce che tra loro si è alzato un muro che prima non c'era e adesso c'è. La persona accanto a lui o lei, si sentirà sola anche in sua presenza.Gli occhi del nativo dei Pesci emanano una luce accattivante, tipica dei segni d'acqua. Ciò conferisce al titolare di questo segno zodiacale un'espressione sognante e al tempo stesso gentile. È senz'altro una persona idealista e assai sensibile, sempre attento e amorevole con tutti.Cosa succede quando non è più in grado di controllare il lato oscuro del suo segno? Si verifica il fenomeno inverso. Comincia a trascurarsi, lasciandosi trasportare dalla corrente della vita, privo della capacità di combattere. In alcuni casi finisce per cadere in dipendenze varie, come il gioco d'azzardo, droga e alcol.