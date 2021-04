Consigli utili per decorare il proprio soggiorno

Ah, la primavera! L’abbiamo attesa con tanto ardore, dopo il freddo dei lunghi mesi invernali e finalmente è arrivata.Questa è la stagione ideale perla propria casa: non fa troppo caldo ma le temperature consentono di lasciare le finestre aperte per far asciugare le pareti, le ore di luce aumentano rapidamente ed ora abbiamo tempo per intraprendere qualche lavoretto domestico anche durante la settimana dopo il lavoro.Con tanto tempo a disposizione a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia non c’è momento migliore che intraprendere in queste settimane un bel lavoretto di, magari del proprio soggiorno. Questa stanza è dopotutto una di quelle più trafficate della casa e ogni tanto va rinnovata.Il punto cruciale è ora quale soluzione scegliere per migliorarne l’aspetto senza spendere troppi soldi ma cercando qualcosa in grado di portare un’aria fresca e di atmosfera.Viviamo dopotutto in un’era dove ici rilanciano continuamente soluzioni diimmacolate e intelligenti. Basta guardare una pagina di Pinterest o i post di qualche influencer su Instagram per rendersi conto che le aspettative sono più alte, e una semplice mano di vernice o un paio di poster non possono più bastare.Se vogliamol’ambiente abbiamo bisogno di qualcosa che impressioni l’osservatore, una soluzione che faccia risaltare la stanza e oggigiorno la risposta pare essere una. Una parete decorata con una carta da parati dicon un motivo grafico mozzafiato è infatti un concetto in grado di concentrare tutte le esigenze di design in un punto focale centrale, lasciando il resto della stanza per essere riempito con praticità più mondane e senza il bisogno di rinnovare il mobilio.Questo arredo per interni ha subito una considerevolmente evoluzione grazie allo sviluppo tecnologico ed è oggi ben diversa da quella decorazione di carta fragile e delicata che ricordate nella camera dei vostri nonni.hanno reso le tappezzerie facili da installare e rimuovere, e sono ora molto più resistenti e facili da pulire. Molti modelli possono infatti essere ripuliti con un panno inumidito, rimuovendo senza problemi eventuali macchie.Molti rivenditori di carta da parati online offrono vaste selezioni di tappezzerie divise in una grande varietà di categorie. Sia che vogliate qualcosa di, che optiate per motivo grafico di grandi dimensioni o per un materiale dalla superfice tattile, rispetto ad una misera mano di vernice la varietà di opzioni è semplicemente sbalorditiva e vi darà piena libertà nel creare uno spazio unico per il vostro soggiorno. Vediamo ora come organizzarsi dopo aver fatto la scelta per le vostre pareti, con un paio di consigli che speriamo vi possano essere utili.Sembra un’ovvietà, eppure questo è un errore molto comune. Non c'è niente di peggio che essere a metà strada nel vostro progetto, aver spostato tutti i mobili ed accorgersi di aver sbagliato i conti. Esistono variper calcolare quanto vi serve ma tutti necessitano che voi misuriate correttamente la lunghezza delle pareti di casa. Ancora tutti richiedono di prendere le misure corrette, quindi prendile in diversi punti del muro, usa la misura più lunga come base e aggiungi 5-6 cm su ogni lato. Ricorda, non è mai una cattiva idea ordinare troppo piuttosto che troppo poco, perché potresti averne ancora bisogno in futuro per riparare un disastro inaspettato.Misurate le pareti in diversi punti, soprattutto se la vostra casa ha qualche anno ed è stata costruita in maniera artigianale, dato che può succedere che una parete differisca dall’altra di qualche centimetro. Aggiungete le misure almeno cinque o 6 cm per ogni lato dato che a fine installazione dovrete ritagliare gli eccessi. In generale è sempre una buona idea ordinare un po’ più carta di quanto mi sembra necessario dato che possono sempre succedere qualche piccolo incidente o un giorno potete aver bisogno di dover eseguire qualche riparazione ed è utile avere a portata di mano ancora della carta da parati dello stesso lotto, dato che ogni lotto può presentare delle piccole differenze in termini di colori. Ora siete pronti per il vostro progetto, vi auguriamo buon lavoro!