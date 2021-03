Una pietra per ogni segno dello zodiaco

l'uomo ha imparato a usare pietre, gemme e cristalli per proteggersi da ogni male. Secondo un'antica credenza, ci sono dei minerali che possono trasmetterci la forza e l'energia della Terra e, poiché ogni pietra ha un potenziale diverso dall'altra, ognuna è stata abbinata a ciascun segno zodiacale a seconda delle sue caratteristiche astrologiche.Poiché uno dei punti deboli dell'Ariete è agire in modo impulsivo e sconsiderato, ha bisogno di una pietra che lo aiuti a essere in armonia con l'ambiente intorno a sé. In questo caso, il rubino è il portafortuna più adatto per questo segno di fuoco, poiché ha la proprietà di calmarlo e mantenerlo di buonumore. Inoltre, il rubino infonde energie positive, protegge dalle delusioni d'amore, dalle persone invidiose e persino dal malocchio.Il Toro è un segno di terra molto testardo e restio ai cambiamenti. Per questo motivo ha bisogno di una pietra come lo smeraldo, che tra le sue molteplici qualità benefiche, facilita l'adattamento alle nuove circostanze. Tra l'altro, lo smeraldo è simbolo di abbondanza e fertilità. Protegge dalle negatività e attira la fortuna su chi lo porta con sé. Inoltre, in caso di rottura della relazione affettiva, è una pietra ideale per la riconciliazione.Una delle pietre più adatte a una persona cervellotica come il Gemelli è senza dubbio il Quarzo citrino, poiché tra le sue virtù c'è che rafforza la mente e lo spirito della persona che lo porta addosso. Il Quarzo citrino è l'amuleto perfetto per chi ha bisogno di tranquillità ed equilibrio, per scongiurare gli incubi notturni e il malocchio. Inoltre è un potente portafortuna.L'emotività è il tallone di Achille dei nati nel segno del Cancro, ecco perché occorre loro una pietra che li aiuti a rafforzare lo spirito, l'amore e la salute. Per questo motivo è consigliabile che i cancerini portino sempre con loro una Pietra di Luna in quanto le sue onde magnetiche infondono la pace nella sua vita, li protegge dagli occhi malvagi e crea una barriera protettiva contro le influenze negative.È importante che ogni persona nata sotto il segno del Leone porti addosso sempre una pietra Occhio di Tigre, poiché gli ispira una maggiore sicurezza ed elimina ogni traccia di energia negativa. Inoltre, l'Occhio di tigre è un minerale che infonde pazienza, diplomazia e tatto nel comunicare con gli altri. Gli antichi astrologi utilizzavano questa pietra come talismano per combattere l'invidia e attirare la fortuna.La pietra protettiva più indicata per una persona nata sotto il segno della Vergine è senz'altro l'ematite. Da millenni l'ematite è considerata come una pietra che porta felicità, ci libera dalle ossessioni, ci aiuta nei momenti di tensione ed elimina le angosce, la gelosia e le incomprensioni. Le persone maltrattate, prive di amore e di affetto, troveranno in questo prodigioso minerale un valido alleato.Chiunque appartenga al segno zodiacale della Bilancia non dovrebbe mai farsi mancare un ciondolo, anello, bracciale o collana con incastonato un cristallo magico come la Tormalina verde, che rilasserà la sua mente e lo riequilibrerà emotivamente, favorendo il benessere sia fisico che mentale. La tormalina verde è una pietra che assorbe le energie negative ed emette vibrazioni positive.Il Topazio è la pietra ideale per questo nativo, poiché lo Scorpione vuole che la fortuna e l'abbondanza sia sempre con lui o lei. Generalmente l'appartenente al segno Scorpione è una persona possessiva e ha un carattere molto forte. Per lui c'è bisogno di una pietra che lo aiuti a respingere i nemici. Il Topazio saprà dargli forza, coraggio e l'energia necessaria per superare le avversità e le cattive influenze.La pietra che meglio condivide le proprie energie con il Sagittario è certamente l'azzurrite, un minerale cristallino naturale, che attira la salute su chi lo porta con sé, scongiurando le malattie. L'azzurrite è una pietra benefica per eccellenza, esalta le qualità del Sagittario e ne favorisce lo sviluppo spirituale. È considerata un potente amuleto per la protezione dei viandanti. È efficace anche contro l'insonnia.Per il Capricorno c'è bisogno di una pietra che lo aiuti nei problemi col denaro e il lavoro. Per questo motivo, l'onice è sicuramente la pietra più indicata per questo segno zodiacale così probo e laborioso. L'onice è una pietra magica che attira abbondanza, rafforza l'equilibrio personale e favorisce la concentrazione. La tradizione vuole che attiri fortuna e amore, quindi, Jennaro consiglia di portarne sempre qualcuna con voi quando andate a un appuntamento importante.Per una persona ribelle, indipendente e simpatica come l'Acquario, la pietra che più gli si adatta non può essere che l'Agata blu, poiché è una gemma che aiuta a controllare il carattere e preserva l'amore e l'amicizia. L'Agata blu è una pietra magica con poteri nascosti. Vicino a lei spariscono ansia e paura, dona felicità e ottimismo e rende le emozioni più equilibrate. Inoltre, allontana l'infedeltà, porta gioia nella coppia e buona fortuna in fatto di soldi.I Pesci hanno bisogno di una pietra che li aiuti a stabilizzare il loro equilibrio emotivo, ma soprattutto che infonda pace e amore nei loro momenti di turbolenza. La pietra che meglio funziona in questo caso è senza dubbio la Giada, un silicato di calcio e magnesio che porta felicità, prosperità e abbondanza. È importante che la Giada appartenga a una sola persona, che deve toccarla più volte per ricevere tutta la sua energia positiva.