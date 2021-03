I segni zodiacali più compatibili tra loro

d'aver incontrato una persona e senza sapere perché vi siete trovati subito in perfetta sintonia, con gli stessi pensieri, interessi e sentimenti? Questo accade perché ci sono alcuni segni zodiacali che hanno una migliore intesa tra loro per cui possono trovarsi immediatamente in armonia, mentre per altri ci può essere una particolare o totale incompatibilità e, quindi, sarà difficile che possano andare sempre d'accordo in una convivenza a due, per cui è inevitabile che possano sopraggiungere dei problemi nella coppia.non tutti facciamo affidamento nell'astrologia, bisogna prestare attenzione ai segni zodiacali, perché la loro conoscenza può essere molto importante quando si è in cerca di un partner. Ecco quali sono i segni dello zodiaco più compatibili tra loro e quelli incompatibili a seconda delle caratteristiche astrologiche tipiche di ognuno di essi.L'Ariete è un segno cardinale di fuoco dal carattere coraggioso, avventuroso e sicuro di sé. E, poiché tiene molto alla sua leadership, occorre un partner che abbia fiducia in lui o lei, e che in ogni momento lo/la riempi d'orgoglio.Migliore compatibilità in amore per l'Ariete: Leone e Sagittario;Migliore compatibilità in amicizia: Gemelli e Acquario;Media compatibilità: Vergine e Scorpione;Bassa compatibilità: Toro e Pesci;Peggiore compatibilità: Cancro e Capricorno;Incompatibile con la Bilancia.Il Toro è un segno fisso di terra, caratterizzato per essere costante e fedele che tende a proteggere e a preservare ciò ama. In genere è attratto da persone che hanno un carattere forte, soprattutto da coloro che non abbiano problemi a prendere impegni a lungo termine.Migliore compatibilità in amore per il Toro: Vergine e Capricorno;Migliore compatibilità in amicizia: Cancro e Pesci;Media compatibilità: Bilancia e Sagittario;Bassa compatibilità: Gemelli e Ariete;Peggiore compatibilità: Leone e Acquario;Incompatibile con lo Scorpione.Gemelli è un segno mutevole d'aria che ha una capacità ammirevole di stabilire la comunicazione con altre persone. In genere è pronto a discutere con chiunque, su qualsiasi argomento. Ecco perché apprezza un partner intellettuale che ami la libertà.Migliore compatibilità in amore per i Gemelli: Bilancia e Acquario;Migliore compatibilità in amicizia: Leone e Ariete;Media compatibilità: Scorpione e Capricorno;Bassa compatibilità: Cancro e Toro;Peggiore compatibilità: Vergine e Pesci;Incompatibile con il Sagittario.Cancro è un segno cardinale d'acqua molto sensibile e intensamente emotivo. È intuitivo e fantasioso, ma anche molto fragile. Tende a nascondere i suoi sentimenti per paura o semplicemente per timidezza. Il Cancro ha bisogno di un partner moderato è non sopporta le persone dominanti.Migliore compatibilità in amore per il Cancro: Scorpione e Pesci;Migliore compatibilità in amicizia: Vergine e Toro;Media compatibilità: Sagittario e Acquario;Bassa compatibilità: Leone e Gemelli;Peggiore compatibilità: Bilancia e Ariete;Incompatibile con il Capricorno.[next]Leone è un segno fisso di fuoco che si caratterizza per essere una persona sicura di sé, energica e coraggiosa. È generoso e amorevole con tutti. Tende ad essere un leader dominante, ecco perché occorre un partner che si fidi di lui o lei, che lo renda speciale e contribuisca alla sua felicità.Migliore compatibilità in amore per il Leone: Sagittario e Ariete;Migliore compatibilità in amicizia: Bilancia e Gemelli;Media compatibilità: Capricorno e Pesci;Bassa compatibilità: Vergine e Cancro;Peggiore compatibilità: Scorpione e Toro;Incompatibile con l'Acquario.La Vergine è un segno mutevole di terra piuttosto perfezionista, scrupoloso e razionale, a cui non piacciono le persone frivole e superficiali. Il nativo della Vergine è assai costante e realistico. Prende le sue decisioni con molta responsabilità e solo dopo aver pensato tutto nei dettagli.Migliore compatibilità in amore per la Vergine: Capricorno e Toro;Migliore compatibilità in amicizia: Scorpione e Cancro;Media compatibilità: Acquario Ariete;Bassa compatibilità: Bilancia e Leone;Peggiore compatibilità: Sagittario e Gemelli;Incompatibile con i Pesci.La Bilancia è un segno cardinale d'aria, caratterizzato dal fatto di essere un grande comunicatore, elegante e molto socievole con tutti. In genere tende a nascondere i propri sentimenti poiché ha qualche difficoltà nel mostrarsi agli altri. In un partner gradisce una certa affinità intellettuale.Migliore compatibilità in amore per la Bilancia: Acquario e Gemelli;Migliore compatibilità in amicizia: Sagittario e Leone;Media compatibilità: Pesci e Toro;Bassa compatibilità: Scorpione e Vergine;Peggiore compatibilità: Capricorno e Cancro;Incompatibile con l'Ariete.~ 22 novembreLo Scorpione è un segno fisso d'acqua molto potente. Mette impegno in ciò che fa e non accetta suggerimenti da nessuno. La sua indole è sarcastica e combattiva ed ha una volontà indistruttibile. Lo Scorpione ha un sesto senso che gli consente di percepire ciò che sta accadendo intorno a lui o lei.Migliore compatibilità in amore per lo Scorpione: Pesci e Cancro;Migliore compatibilità in amicizia: Capricorno e Vergine;Media compatibilità: Ariete e Gemelli;Bassa compatibilità: Sagittario e Bilancia;Peggiore compatibilità: Acquario e Leone;Incompatibile con il Toro.[next]~ 21 dicembreIl Sagittario è un segno mutevole di fuoco, una caratteristica che rende questi nativi delle persone avventurose, coraggiose e sicure di sé. Sono energici e anche un po' impulsivi. Il partner più affine solitamente appartiene a un segno audace, capace e simpatico.Migliore compatibilità in amore per il Sagittario: Ariete e Leone;Migliore compatibilità in amicizia: Acquario e Bilancia;Media compatibilità: Toro e Cancro;Bassa compatibilità: Capricorno e Scorpione;Peggiore compatibilità: Pesci e Vergine;Incompatibile con i Gemelli.Il Capricorno è un segno cardinale di terra, freddo e ambizioso, che si caratterizza per essere un nativo realistico, conservatore e molto attento nelle sue decisioni. Sono persone responsabili e pensano bene alle loro azioni prima di metterle in atto. Il loro nemico è l'emotività.Migliore compatibilità in amore per il Capricorno: Toro e Vergine;Migliore compatibilità in amicizia: Pesci e Scorpione;Media compatibilità: Gemelli e Leone;Bassa compatibilità: Acquario e Sagittario;Peggiore compatibilità: Ariete e Bilancia;Incompatibile con il Cancro.L'Acquario è un segno fisso d'aria, originale e indipendente. Gli appartenenti a questo segno sono persone a cui piace pianificare il raggiungimento dei propri obiettivi. Sono a favore della libertà, per cui è preferibile che abbiano accanto a sé un partner non dominante.Migliore compatibilità in amore per l'Acquario: Gemelli e Bilancia;Migliore compatibilità in amicizia: Ariete e Sagittario;Media compatibilità: Cancro e Vergine;Bassa compatibilità: Pesci e Capricorno;Peggiore compatibilità: Toro e Scorpione;Incompatibile con il Leone.I Pesci sono nativi di un segno mutevole d'acqua. Tra le caratteristiche principali c'è che sono estremamente sensibili, emotivi e sognatori. In genere si lasciano condizionare dagli altri. I Pesci sono nativi di un segno mutevole d'acqua. Tra le caratteristiche principali c'è che sono estremamente sensibili, emotivi e sognatori. In genere si lasciano condizionare dagli altri. Hanno bisogno sicuramente di un partner che sia altrettanto sensibile.Migliore compatibilità in amore per i Pesci: Cancro e Scorpione;Migliore compatibilità in amicizia: Toro e Capricorno;Media compatibilità: Leone e Bilancia;Bassa compatibilità: Ariete e Acquario;Peggiore compatibilità: Gemelli e Sagittario;Incompatibile con la Vergine.