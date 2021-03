Il brutto anatroccolo in breve - Hans Christian Andersen

Il brutto anatroccolo

Hans Christian Andersen

è stato liberamente tratto dal libro "", scritto dal celebre scrittore e poeta, una delle figure più note della letteratura danese, conosciuto per aver saputo raccontare meravigliose fiabe per i più piccoli. La storia inizia quando l'uovo di un cigno andò a finire per sbaglio nel nido di un'anatra.nella fattoria quando le uova di mamma anatra cominciarono a schiudersi. Uno per volta, gli anatroccoli appena nati uscirono starnazzando dal loro guscio, tutti tranne uno. Ci fu un momento di apprensione, poiché l'ultimo uovo, il più grande di tutti, tardava ad aprirsi. Prontamente mamma anatra si sedette di nuovo sopra per dargli un altro po' di calore.l'ultimo uovo si schiuse. Dal guscio rotto uscì fuori un pulcino, ma questo era diverso dagli altri. Non era piccolo e giallo come i suoi fratellini appena nati e nemmeno era coperto dal morbido piumaggio. Era uno strano anatroccolo, piuttosto grande per la sua specie. Inoltre, presentava una colorazione tra il grigio e il paonazzo e pareva che strombazzasse invece di starnazzare come fanno tutte le anatre., nell'aia ci fu un totale silenzio. Nessuno parlava, ma tutti pensarono la stessa cosa: "." Dopo un primo momento di turbamento, gli animali della fattoria cominciarono a sghignazzare, prendendo in giro il nuovo arrivato, deridendolo per quel suo aspetto così buffo., ma più passavano i giorni e meno sapeva cosa dire. Le altre anatre lo beccavano in continuazione, i tacchini gli correvano dietro e le galline si prendevano gioco di lui. Alla fine anche mamma anatra si convinse che quell'ultimo figlio fosse un brutto e stupido anatroccolo., il povero anatroccolo si sentì molto triste. A un certo punto fuggì da quel posto, dove nessuno lo voleva, nemmeno sua madre. Sfiduciato e avvilito, se ne andò in giro per il mondo fino a quando fu accolto in casa da una vecchietta che aveva un gatto e un pollo. Per un po' rimase con loro, ma siccome non era felice, presto se ne andò., rimase a bocca aperta mentre guardava uno stormo di grandi uccelli bianchi che volavano nel cielo. Lui ancora non sapeva che quelli erano dei cigni. "", pensò. Poi, arrivò l'inverno e il povero anatroccolo per poco non finì congelato. Per fortuna, un contadino lo trovò e portò a casa sua, dove c'erano sua moglie e i figli.e il brutto anatroccolo scappò via anche dalla casa del contadino, poiché i suoi figli gliene combinavano di cotte e di crude. Arrivato in una vallata, vide una famiglia di cigni che nuotavano nelle acque di uno stagno. Appena si accorsero della sua presenza, i cigni lo chiamarono e gli chiesero di giocare con loro., i cigni furono molto gentili con lui. E quando lo invitarono a vedere la sua immagine riflessa nell'acqua, il brutto anatroccolo scoprì che in realtà era anche lui un bellissimo cigno bianco dal collo lungo. "", lo invitarono i suoi nuovi amici. Da quel momento in poi fu felice di essere uno di loro.