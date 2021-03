Come guidano l'auto i segni zodiacali

è il luogo dove ogni guidatore può esprimere la propria bravura al volante dell'auto a seconda del segno zodiacale a cui appartiene. Vuoi sapere come si comporta ognuno dei dodici segni zodiacali mentre guida la propria vettura? Continua a leggere e lo saprai.L'Ariete si distingue per essere molto concentrato nella guida, inoltre, ha la capacità di prevedere il comportamento degli altri automobilisti e, quindi di anticipare le loro mosse. Generalmente è molto cauto e mantiene una velocità moderata, fino a quando, malauguratamente, qualcuno non lo raggiunge e lo sorpassa. In quel momento scatta qualcosa nella sua testa. Smette di essere un semplice guidatore per diventare pilota di Formula 1.Il Toro è un guidatore molto equilibrato, soprattutto se a bordo dell'auto c'è la sua famiglia. Raramente infrange le regole. È paziente ai semafori e negli ingorghi stradali, e quando deve fare benzina, sceglie il distributore più economico. Viaggiare nell'auto guidata da un autista di segno zodiacale Toro sarà certamente rilassante e distensivo. Il passeggero potrà riposare tranquillamente e farsi persino un pisolino ascoltando alla radio le sue canzoni preferite.Il Gemelli alla guida è un pochino distratto. Mentre guida per le strade trafficate della città, è facile che si metta a parlare al telefono, scrive messaggi in chat, si ammira allo specchio posto sotto il parasole, cambia canale alla radio, imposta le coordinate al navigatore satellitare, versa il caffè nel bicchierino monouso dal thermos che si è portato da casa, conversa con i suoi passeggeri a bordo, ecc. C'è da dire, però, che guida molto bene e che è un tutt'uno con l'auto.Il Cancro è molto prudente mentre guida poiché ha il terrore che gli possa capitare un incidente e causare danni a persone, animali e/o a cose. Nessun essere vivente si farà male quando alla guida di un'auto c'è un autista di questo segno zodiacale. Anche quando un animale gli dovesse tagliare improvvisamente la strada, frenerà con veemenza pur di evitare l'impatto. Avrà sempre la cintura di sicurezza allacciata e difficilmente prenderà una multa.Il Leone di solito guida un'auto sportiva, veloce e costosa, come si addice a un re. Tutti devono girarsi a guardare mentre sfreccia per le strade del quartiere. Secondo il suo pensiero, nessun altro sa guidare come lui. Questo lo porta ad avere un comportamento scortese e irrispettoso e spesso contravviene al codice della strada. Infatti, non si fa scrupolo di fermarsi in divieto di sosta, passare con il rosso, o se per prendere una scorciatoia dovesse guidare controsenso. Questo lo pone tra i segni zodiacali più multati.Il Vergine è un guidatore pignolo, attento e rispettoso delle regole. Pianifica minuziosamente il percorso. I vetri sempre puliti e i retrovisori ben posizionati. Osserva scrupolosamente la distanza di sicurezza con il veicolo che ha davanti. Ad ogni stop si ferma e con un sorriso dà la precedenza ai veicoli o alle persone che attraversano sulle strisce pedonali. Se fora una gomma, si collega subito con il suo meccanico per farsi spiegare con precisione millimetrica come sostituirla.L'autista Bilancia può guidare benissimo o malissimo a seconda dello stato d'animo in cui si trova. In genere ha una guida sicura e tranquilla, ma forse un po' troppo lenta e flemmatica. Può succedere che improvvisamente esplode, mettendosi a urlare contro chi suona il clacson perché ha fretta di sorpassarlo, oppure lo anticipa nel parcheggio occupando il posto che aveva visto per primo, ma solo in casi eccezionali effettuerà manovre azzardate e, quindi, causare incidenti.Lo Scorpione ha una guida piuttosto aggressiva. È uno di quei guidatori che trovano difficile ammettere le proprie colpe nonostante si renda conto d'aver commesso un palese errore. Ogni viaggio per lui è una sfida, ma in generale rispetta le regole della strada. Sta molto attento con il suo veicolo e lo controlla regolarmente. La cosa che più lo manda in bestia è quando trova la strada chiusa che lo costringe a cercare una via alternativa.Il Sagittario ha una guida spontanea e disinvolta che si adatta con prontezza a qualsiasi tipo di veicolo. È un conducente che ama guidare e imparare. Chiunque viaggia con lui o lei, non deve preoccuparsi, perché sa cosa sta facendo. Al Sagittario piace andare alla scoperta di nuovi posti e persone, che saluta festoso dal finestrino della sua vettura. Forse è per questo motivo che ci sono parecchi camionisti appartenenti a questo segno zodiacale un po' vagabondo.Il Capricorno è un ottimo autista e un pilota professionista. Non è un caso che dei campioni mondiali comeappartengano a questo segno zodiacale. Questo però non fa di lui o lei un guidatore o una guidatrice "", perché rispetta sempre i limiti di velocità, anche se sta per perdere l'aereo. Inoltre, nel caso si trovasse in un ingorgo, seguirà il percorso prestabilito senza infrangere il codice. Insomma, è molto sicuro viaggiare con il Capricorno.L'acquario è il segno che si comporta peggio di tutti gli altri al volante della sua auto. La sua guida è sicura, ma è alquanto indisciplinato e tende a infrangere tutte le regole della strada, motivo per cui rimane spesso coinvolto in incidenti, fortunatamente non gravi. Sembra incredibile, ma troppo spesso i nativi di questo segno zodiacale, sempre attento e perspicace, dimenticano la prudenza e la cautela e corrono a tutta velocità.I Pesci sono dei guidatori amorevoli e premurosi, soltanto che hanno l'abitudine d'immergersi nella loro fantasia al punto che non guidano un'auto, ma cavalcano un unicorno. Solo quando sentono il botto di un tamponamento, improvvisamente, tornano alla realtà. I Pesci non sopportano di stare senza l'auto. Sono disposti a comprare qualsiasi macchina, anche usata e malconcia, pur di avere quattro ruote su cui viaggiare e sognare.Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store