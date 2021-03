Breve storia di Cappuccetto rosso - fratelli Grimm

Cappuccetto rosso

fratelli Grimm

, liberamente tratto da un libro classico di fiabe per i più piccoli, che ha un grande valore morale, dove il bene vince sul male. La versione è quella scritta nel 1857 dai fratelli Grimm. Buona lettura!una ragazza molto carina che indossava un mantello con cappuccio di velluto rosso che la sua mamma le aveva cucito, e per questo la chiamarono. Un giorno sua madre le chiese di portare da mangiare alla nonna malata che viveva al di là del bosco, raccomandandole di non fermarsi lungo il sentiero e di non parlare con gli sconosciuti.prese il cestino con tutte le cose buone che aveva preparato sua madre e si avviò verso la casa della nonna. Una volta arrivata nel bosco, incontrò un lupo il quale le chiese dove stava andando così di fretta.", disse Cappuccetto rosso.?" Chiese ancora il lupo.delle cattive intenzioni del lupo, Cappuccetto rosso gli spiegò per filo e per segno, dove abitava la nonna. Una volta avute tutte le informazioni che gli interessavano, il lupo andò via. Intanto, Cappuccetto rosso si soffermò a raccogliere qualche fiore da regalare alla nonna.salutò la ragazza e corse velocemente a casa della nonna. Bussò alla porta e, imitando la voce della nipote, si fece aprire. Dopo aver mangiato la nonna, indossò i suoi vestiti e s'infilò nel suo letto, in attesa che arrivasse la piccola.che Cappuccetto rosso entrò dalla porta. Si avvicinò al letto e si accorse che la nonna era cambiata.!" Esclamò Cappuccetto rosso.." Rispose il lupo imitando la voce della nonna.! Disse ancora Cappuccetto rosso.." Continuò il lupo.! Ribadì Cappuccetto rosso.!" E dicendo questo, il lupo cattivo ingoiò Cappuccetto rosso così come aveva fatto con la nonna. Poi, con la pancia piena si addormentò sul letto e cominciò a russare pesantemente.che si trovava a passare da quelle parti, sentì il ronfare che proveniva dalla casa della nonna e si affacciò per vedere se le serviva qualcosa. Vedendo il lupo disteso sul letto con il pancione gonfio, prese il coltello e gli aprì la pancia.uscirono la nonna e la nipote fortunatamente ancora vive. Cappuccetto rosso ringraziò il cacciatore, poi prese delle pietre e le mise nella pancia ancora aperta del lupo, quindi la ricucì. Quando il lupo si svegliò, sentì che aveva molta sete. Nel movimento di sporgersi sull'orlo del pozzo per bere, il peso delle pietre lo fece cadere in acqua e annegò., Cappuccetto Rosso aveva imparato la lezione. Fece promessa alla nonna che in futuro non avrebbe mai più parlato con gli sconosciuti. D'ora in poi avrebbe sempre ascoltato le raccomandazioni della sua mamma.