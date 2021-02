Raccolta di proverbi emiliani e romagnoli più belli

, saggezze e modi di dire emiliani e romagnoli, contengono un significato profondo che non è di facile interpretazione, poiché sono scritti in dialetto in uso in Emilia Romagna. Per coloro che non sono del posto è quasi impossibile capirne il concetto. Di seguito sono stati elencati più di cento detti, tra cui: bolognesi, ferraresi, forlivesi, cesenati, modenesi, parmensi (o parmigiani), piacentini, ravennati e reggiani, elencati dalla A alla Zeta e tradotti in italiano.A fê de 'ben a un sumàr u t'arspond cun di chilzA ignùn e' suA la fen de zogh as uvdràA la lona sitimbrena sët lon a gli s'inchenaA pânza pina u' s rasòna mejAbrìl e' fa e' fior e maz u i dà e' culòrAbrìl quand e' pianz e quand e' ridAbrìl, pióv pióv che vegna grossi al cóvAd nota tot i ghët j è nìgarAd vénar s't'a t'pnaré, di sturb t' passaréAgóst fa e' móstAl don in prinzìpi a gli è tot mel, e dop a gli è tot felAl gat inguantà an ciapa brisa puntagAqua e ciàcar a n' fa fartëlBabin e vecc rimbambì, mètii a nana e fai durmìBes ad bacca, cor an taccaBon temp, salut e quatrèn i n' stofa maiBrìsa tótti el scuràzz i fàn una càca. Bsogna spulèr quand che tira e' vent[next]Chi ch'a n'gn'è l'ha sempar tórtChi ch'a róggia piò fórt ha rasónChi ch'ha i dent n'ha pan e chi ch'ha e' pan n'ha i dentChi somna spèn ch'u n' vega schelzChi sputa per aria uz bagna la fazaChi va insiem al zop l'impara a zupgarCh'is loda us imbrodaCi e mej dla cuveda di baghen malèCi fort coma l'asedarCol fòc se prova l'oro, con l'oro la dòna'D znèr tot i babén i va a è pulérDa chi trop spess i va a cunsè, b-sogna sempra diffidéDla cherna e' lomb e di pess i' rombDla tevla en s'elza mai se la boca la n'ha de furmajDl'aqua non bi che i palmun ai marzarìE cmanda com e do ad cop quand la brescla l'è bastonE' cugh e sent è bcon piò bonE porta via anche e fom mal pepieE sol e suga l'aqua la bagna, Dio i fa e po j acumpagna[next]Fin a sténta al gàl ancora al chénta, dop al fa al quajónFra Mudest, an dvintè mai priòurFra nóra e madóna, an còurs mai parola bonaGalén e ragazù, i sporchen la caGiovedè cantr al vèner, l'insónni se spiènaGuai al marè, ch'da el brègh a sa muiérI bajoc i' fa andè l'acqua d'in sôI giurnél, i scrìv i fùrb e i lezz i patècaI sold l'è come i dulur, ch j à i si ténLa bona moj la fa e' bon marìLa brasùla 'd chietar la pê sèmpar piò grândaLa neva marzulena la fa la sera e va via la matenaLa pida sé parsot la pis un po m' a totL'a piò côran lò che un zezt d'lumêghL'aqua la fa mêl, e' ven e' fa cantêL'è mei un mort ad chesa che un marchigien sla portaL'ha più corni quel chi lè, ca ne un baratal d lumeghieL'ov binidet, l'è bon enca dop la PasquaMaz, mes di mat e di sumerMérz e marzett e fa murì chepra e caprettMêrz marzòt, lóngh è dé quânt dla nòttMurìr e parturìr, an i è òura[next]Nadèl a è sol, Pasqua a è fughNèiva d'f'rvar, Pan in t'al granarNissun piat gòsta e vèl come i caplètt al dè'd NadèlNuvembar è trema tot, dizembar'e spless l'anO voja d'lavurè non m'saltè adòssOgni an l'ha i su malanOz un si bat ciodPanza tanda, l'è una famnaPar i'och an fa mai l'albaPar la Pasqueta, Carnvèl a bachetaPar Santa Catarena o che neva o che brena o che tira la curena o che fa la paciarenaPer quan si invuieda si semper na suca!Per San Zemian do ori al fanPr'i ghengh l'è sempar festaPrit e frè i n'vo cantè se i quatren i n'sent sunèPutòst che gnenta l'è mei putòstQuand al gal canta da galen-na, la ca va in arven-naQuand che al nuval al va a bulogna e piòv c'un s'vargogna!Quatrén suplè, in frùtenQuattrein e amizeiza velen piò dla giusteziaQuest e dura da Nadel a Sent Stefan[next]Rèmin da navighê, Cesena da cantê, Furlé da ballé, Ravena da magnê, Lugh da imbrujê, Faenza da lavurê, Jemula da fè l'amorS' un sbaglies neca i sapiènt, un 'i sarèb piò post par ij ignurèntS'am met a f ê e' caplêr la zenta la ness senza la testaSent Antoni un'ora bonaSetémbar e utòbar cun dal bél giurnèdi, temp ad fè dal scampagnèdiT'am per e fiol de pori sugamenT'è una testa com una mazolaT'è una testa come al do ad coppiTri cvel ji è bel da znèn: e' sumàr, e' pôrc e e' cuntadènT'vò che un nespul e faza i figh?T'vu insgnì e gat a rapè so?U j è chi ch' mâgna par campê e chi ch'mâgna par s-ciupêUn basta avèr rasòn, bsogna ch'i t'la dègaUn gòt e' fa ben, du i n' fa mel, u t'arvena un buchel!Vala ben, a n' vala ben, bsogna tula cma ch'la vènVén e lat, vulain bèl e fatVlé dê da inténdar che e' Signor l'è môrt da e' fredZnêr e' fa e' pont e fabrêr u'l rompZogn la felza int e' pogn