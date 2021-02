I segni zodiacali più stupidi

ha una personalità diversa dall'altro. Ognuno ha un proprio carattere, che può essere più semplice o più complicato, più intelligente o più stupido. Non deve sorprendere il fatto che ci siano persone che in qualche occasione commettono delle vere sciocchezze, sebbene in altre circostanze non si sarebbero comportati allo stesso modo. Se volete sapere qual è la cosa più stupida che fanno i segni zodiacali, continuate a leggere.La cosa più stupida che fa un Ariete, è che non pensa al domani. Si butta a capofitto in una situazione senza considerare se quello che sta facendo sia la cosa giusta o sbagliata. Come in ogni altra circostanza nella vita, il desiderio di avere tutto e subito lo spinge a credere che la strada che sta percorrendo sia quella giusta. Spesso ciò lo porta ad avere delle amare delusioni.La stupidità del Toro consiste nella sua testardaggine nel voler portare a termine qualsiasi cosa abbia iniziato, anche la più sciocca. Questo nativo impegna tutte le sue risorse pur sapendo che non ne ricaverà nulla di buono, a volte dimenticando perfino se stesso. Tutto ciò è davvero illogico perché trascura un milione di altre cose ben più importanti.Siete mai stati con una persona che non riesce a stare zitto un solo momento? Il nativo di segno Gemelli non è certo uno stupido, ma a volte pare faccia tutto il possibile per sembrarlo agli occhi di chi si trova malauguratamente di fronte, al Bar, sul lavoro o seduto a fianco in volo su un aereo, perché vorrà assolutamente dominare la conversazione.Il comportamento più stupido per il nativo del Cancro è cadere nella trappola di voler compiacere a tutti. Se per gli altri segni dello zodiaco è alquanto difficile raggiungere i propri obiettivi, per il Cancro lo è ancora di più, poiché spesso cerca di mostrare la versione di se stesso che la gente si aspetta, sacrificando una parte della sua vita per far sentire gli altri un po' più a loro agio.Cosa c'è di più insano del voler mostrare agli altri che non sono sul nostro stesso livello? Se c'è un segno vanitoso per eccellenza, questi è il Leone. Il fatto è che ha una percezione dell'io così idealizzata da fargli credere di essere al di sopra di tutti. Questo segno zodiacale ha un vero eccesso di fiducia in se stesso e in alcune occasioni tratta gli altri come oggetti. Il suo stupido comportamento allontana le persone.L'atteggiamento più stupido che può adottare il nativo della Vergine, è di non seguire il proprio istinto, ignorando gli avvertimenti che gli invia il buon senso. Spesso cade in tentazione, nonostante una vocina interna gli segnala che si sta cacciando in qualche guaio. Non riuscendo più a controllarsi o fermare i propri impulsi, alla fine fa ciò che ha sempre odiato.Esprimere il proprio parere a coloro che lo richiedono, è un atto generoso, ma dare suggerimenti non richiesti è alquanto inutile e stupido. Questa è una tendenza tipica del nativo della Bilancia. Non appena sa di qualcuno che ha un problema che lo preoccupa o una decisione importante da prendere, corre subito a cercarlo perché ha già in mente il "" da dargli.Il lato più stupido dello Scorpione è certamente la sua eterna gelosia che lo rende sospettoso verso tutto e tutti. Lo Scorpione non si fida di nessuno e questo lo porta a pensare male delle persone. La sua diffidenza non gli fa abbassare mai la guardia. Sospetta costantemente del proprio partner, della famiglia, degli amici e colleghi di lavoro. La cosa stupida è che il più delle volte lo fa senza alcun motivo.Probabilmente il Sagittario è il segno più stupido dello zodiaco, o forse il più buono. Comincia con piccoli favori, come prestare dieci euro a un amico, per poi finire col fargli da garante per il suo prestito auto. Tutto, ovviamente, a proprio rischio e pericolo. Ci saranno sempre persone che si approfitteranno della predisposizione del Sagittario ad aiutare gli altri, scambiando la sua bontà per stupidità.La stupidità del Capricorno consiste nel rimanere schiacciato sotto il peso delle responsabilità. Non ci vuole molto a fargli tirare fuori il tuo esagerato senso del dovere. Il fatto è che per un Capricorno, fare il proprio dovere è al di sopra di ogni cosa. Se non impara a controllarsi, vivrà in un perenne senso di insoddisfazione che lo farà cadere nella malinconia e nella tristezza.Soffrire la solitudine per un ideale di libertà, mi sembra davvero una cosa molto stupida. Le persone nate sotto il segno dell'Acquario hanno un carattere socievole e amichevole, ma raramente riescono ad avere molti amici a causa del loro bisogno d'indipendenza. Gli Acquaro dovrebbero imparare a conciliare la loro libertà con le relazioni sociali.Conoscete qualcuno più "" di un Pesci innamorato? Non appena il nativo dei pesci s'innamora di una persona, la sua fantasia comincia a prendere il volo. Nella sua mente girano una miriade di immagini della futura vita di coppia con il suo principe o la sua principessa. Il matrimonio, la casa e anche i figli. Per lui o lei, non esistono sogni irraggiungibili ma solo persone incapaci di sognare.