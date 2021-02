I proverbi tedeschi più popolari

. Non è sempre facile comprenderli, poiché molti di essi provengono da citazioni di antiche tribù germaniche, trasmesse a voce da padre in figlio, fino ad arrivare ai giorni nostri. Di seguito, una lista con 101 proverbi tedeschi più comuni, elencati dalla A alla Zeta, con sotto la traduzione in italiano e a fianco il loro significato.Affen bleiben Affen, wenn man sie auch in Sammet kleidet);Alle Flüsse fließen ins Meer);Alle Wege führen nach Rom);Allen Leuten recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann);Aller guten Dinge sind drei);Allzu viel ist ungesund);Alte Besen kehren gut);Alte Liebe rostet nicht);Alter schützt vor Torheit nicht);Alter vor Schönheit);Andere Länder, andere Sitten);Angriff ist die beste Verteidigung);Auf jeden Topf gehört ein Deckel);Auf Regen folgt Sonnenschein);Aufgeschoben ist nicht aufgehoben);Auge um Auge, Zahn um Zahn);Aus den Augen, aus dem Sinn);Aus Fehlern lernt man);Aus nichts wird nichts);Ausnahmen bestätigen die Regel).Besser ein Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach);Besser stumm als dumm);Blut ist dicker als Wasser).[next]Caute! die Bauern verstehen auch Latein).Das Auge isst mit);Das geht auf keine Kuhhaut);Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm);Der äußere Schein trügt);Der dümmste Bauer hat die dicksten Kartoffeln);Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht);Der Teufel ist ein Eichhörnchen);Die Katze lässt das Mausen nicht);Die Ratten verlassen das sinkende Schiff);Durch Schaden wird man klug).Ehrlich währt am längsten);Ein Bart ist kein Philosoph);Ein gebranntes Kind scheut das Feuer);Ein Unglück kommt selten allein);Eine Hand wäscht die andere);Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer);Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul);Ende gut, alles gut);Erst die Arbeit, dann das Vergnügen);Es ist nicht alles Gold, was glänzt).Freu dich nicht zu früh);Früh übt sich);Fünf Minuten vor der Zeit ist des Deutschen Pünktlichkeit).[next]Gegensätze ziehen sich an);Geld regiert die Welt);Geld verdirbt den Charakter);Gleich und gleich gesellt sich gern);Glück im Spiel und Pech in der Liebe).Hochmut kommt vor dem Fall);Hunde, die bellen, beißen nicht).Im Wein liegt die Wahrheit);In der Nacht sind alle Katzen grau);In der Not frisst der Teufel Fliegen);Irren ist menschlich);Ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf dem Tisch).Jedem Tierchen sein Pläsierchen);Jeder ist seines Glückes Schmied).Kindermund tut Wahrheit kund);Klappe zu, Affe tot);. Kleider machen Leute);Kommt Zeit, kommt Rat);Kritisiere nichts, von dem du keine Ahnung hast).[next]Lange Rede, kurzer Sinn);Langes Fädchen, faules Mädchen);Lügen haben kurze Beine).Man soll das Eisen schmieden, solange es heiß ist);Wer zuerst kommt, mahlt zuerst);Wie der Vater so der Sohn);Wir haben ein Sprichwort im Niederländischen).Zeit heilt alle Wunden).