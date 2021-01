MENÙ MENÙ 2.3 CERCA Header$type=menu Home

Home Oroscopo

Social

Storie

Favole

Proverbi

Tecnologia

Faidaté

Benessere

Ricette

Animali

Luoghi

Libri

Sport

Concorsi Oroscopo napoletano: Come ragiona la testa (capa) dei segni zodiacali 'A capa nosta è liggièra comm' 'a 'na sfoglia 'e cepolla (la nostra mente è fragile come una sfoglia di cipolla) Chello ca succère 'int'a capa a ogne signo astrologgico è assaie curiuso. Verìmmo 'nzieme chello ca pènzano (Ciò che accade nella testa di ogni segno zodiacale è molto interessante. Scopriamolo insieme), ovviamente, scritto in simpatico dialetto napoletano, con traduzione in italiano.



Ariete:

Ll'Ariete téne 'a capa tosta. Nun càgna penzièro manco si 'o mettite 'a capa-sotta (L'ariete ha la testa dura. Non cambia idea nemmeno se lo mettete a testa in giù).



Toro:

'O Toro téne 'a capa ca sta vintiquatt'ore int' 'a cucina. A isso ce piace assaie 'o mmagnà (Il Toro ha la testa che sta h24 in cucina. A lui piace molto mangiare).



Gemelli:

'O Gemello téne 'a capa vacante. È chiena 'e cerevelle, ma 'a dinto nun ce sta manco 'nu sentimiento (Il Gemelli ha la testa vuota. È piena del suo cervello ma dentro non c'è nemmeno un sentimento).



Cancro:

'O Cancro arragiona cchiù cu' o core ca cu' 'a capa. È nu' poco volubbile, chino 'e malincunìa e penza sempe 'a famiglia (Il Cancro ragiona più col cuore che con la testa. È un po' lunatico, pieno di malinconia e pensa sempre alla famiglia).



Leone:

'O Lione tène 'a capa 'ncopp'o cuollo. A isso ce piace a fa sempe 'o primm'attore, però è bbuon' 'e core cu tutte quante. (Il Leone ha la testa sul collo. A lui piace essere sempre al centro dell'attenzione, però è generoso con tutti quanti).



Vergine:

'A Vergine tène 'a capa spaccata a ddòie parte, metà p' 'a famiglia e chell'ata metà pe' 'o lavoro (La vergine ha la testa divisa in due parti, metà pensa alla famiglia e l'altra metà al lavoro).



Bilancia:

'A Bilancia tène 'a capa appesa. Tène 'nu cuofeno 'e dubbi e nun riesce a piglià mai 'na decisione fernùta (La Bilancia ha la testa sospesa - esitante. Ha tantissimi dubbi e non riesce mai a prendere una decisione definitiva).



Scorpione:

'O Scurpione tène 'nu penziero fisso 'ncapa: l'ammore. Pe' tutte quante è 'na cosa bella, pe' isso è n'ossessione. (Lo scorpione ha un chiodo fisso in testa: l'amore. Per tutti quanti è una cosa bella, per lui è un'ossessione).



Sagittario:

'O Saggittario tène 'a capa chissà addò. È 'nu tipo ca nun tene penzieri, le piace l'avventura e sta sempe a viaggià pe' tutt' 'o munno (Il Sagittario ha la testa chissà dove. È un tipo spensierato, gli piace l'avventura e viaggia in tutto il mondo).



Capricorno:

'O Capricuorno tène 'a capa fredda e calculatrice. È 'na perzona ca sta tutt' 'o ghjiuorno 'a faticà e a ffà solde (Il Capricorno ha la testa fredda e razionale. È una persona che sta tutto il giorno a lavorare e pensa solo al denaro).



Acquario:

Ll' Acquario téne 'a capa ammiezo 'e marziane. Pare ca sta dint' 'a natu munno addò sul'isso po' tràsere (L'Acquario ha la testa tra i marziani. Sembra che viva in un mondo parallelo cui solo lui ha l'accesso).



Pesci:

'O Pesci, a tutte parte téne 'a capa ma no addò l'adda tené overamente, ossia 'ncopp' 'e spalle. (Il Pesci ha la testa dappertutto ma non dove dovrebbe tenerla veramente, cioè sulle spalle).



Scrivi a Jennaro attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su App Store. 'int'a capa a ogne signo astrologgico è assaie curiuso. Verìmmo 'nzieme chello ca pènzano (), ovviamente, scritto in simpatico dialetto napoletano, con traduzione in italiano.Ll'Ariete téne 'a capa tosta. Nun càgna penzièro manco si 'o mettite 'a capa-sotta ().'O Toro téne 'a capa ca sta vintiquatt'ore int' 'a cucina. A isso ce piace assaie 'o mmagnà ().'O Gemello téne 'a capa vacante. È chiena 'e cerevelle, ma 'a dinto nun ce sta manco 'nu sentimiento ().'O Cancro arragiona cchiù cu' o core ca cu' 'a capa. È nu' poco volubbile, chino 'e malincunìa e penza sempe 'a famiglia ().'O Lione tène 'a capa 'ncopp'o cuollo. A isso ce piace a fa sempe 'o primm'attore, però è bbuon' 'e core cu tutte quante. ().'A Vergine tène 'a capa spaccata a ddòie parte, metà p' 'a famiglia e chell'ata metà pe' 'o lavoro ().'A Bilancia tène 'a capa appesa. Tène 'nu cuofeno 'e dubbi e nun riesce a piglià mai 'na decisione fernùta ().'O Scurpione tène 'nu penziero fisso 'ncapa: l'ammore. Pe' tutte quante è 'na cosa bella, pe' isso è n'ossessione. ().'O Saggittario tène 'a capa chissà addò. È 'nu tipo ca nun tene penzieri, le piace l'avventura e sta sempe a viaggià pe' tutt' 'o munno ().'O Capricuorno tène 'a capa fredda e calculatrice. È 'na perzona ca sta tutt' 'o ghjiuorno 'a faticà e a ffà solde ().Ll' Acquario téne 'a capa ammiezo 'e marziane. Pare ca sta dint' 'a natu munno addò sul'isso po' tràsere ().'O Pesci, a tutte parte téne 'a capa ma no addò l'adda tené overamente, ossia 'ncopp' 'e spalle. ().attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store

Acquario Aeronautica Militare Amazon Animali Anonimo Ariete Ascendente Astrologia Belle Benessere Bilancia Buddha Caccia Cancro Capricorno Carabinieri Charles Perrault Compatibilità Concorsi Divertenti Domande frequenti Esercito Italiano Esopo Ex Facebook Faidaté Favole Fedro fratelli Grimm Gemelli Guardia di Finanza Hans Christian Andersen La Fontaine Leone Libri Luoghi Marina Militare Oroscopo Pesci Polizia di Stato Polizia Penitenziaria Proverbi Ricette Sagittario Scorpione Social Sport Storie Tecnologia Toro Trilussa Tristi Vere Vergine Video Vigili del Fuoco false ltr item 2.3: Oroscopo napoletano: Come ragiona la testa (capa) dei segni zodiacali Oroscopo napoletano: Come ragiona la testa (capa) dei segni zodiacali 'A capa nosta è liggièra comm' 'a 'na sfoglia 'e cepolla (la nostra mente è fragile come una sfoglia di cipolla) https://1.bp.blogspot.com/-pzCHJec77vk/YAW8mLnivEI/AAAAAAAAIg4/5w3NuqOkgvcYe2Go5sceIZieM_TyeVqOwCNcBGAsYHQ/s320/oroscopo-napoletano.jpg https://1.bp.blogspot.com/-pzCHJec77vk/YAW8mLnivEI/AAAAAAAAIg4/5w3NuqOkgvcYe2Go5sceIZieM_TyeVqOwCNcBGAsYHQ/s72-c/oroscopo-napoletano.jpg 2.3 https://www.duepuntotre.it/2021/01/oroscopo-napoletano-come-ragiona-la.html https://www.duepuntotre.it/ https://www.duepuntotre.it/ https://www.duepuntotre.it/2021/01/oroscopo-napoletano-come-ragiona-la.html 6528433828354979305 UTF-8

Nessun contenuto VEDI TUTTO Leggi tutto Rispondi Cancella Cancella di Home PAGINE POSTS Vedi tutto CONSIGLIATI TAG ARCHIVIO CERCA TUTTI I POSTS Nessun contenuto Vai alla home Domenica Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gen Feb Mar Apr Maggio Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic adesso un minuto fà $$1$$ minuti fà un'ora fà $$1$$ ore fà ieri $$1$$ giorni fà $$1$$ settimane fà più di 5 settimane fà Followers Follow CONDIVIDI PER SBLOCCARE QUESTO CONTENUTO Condividi Copia Seleziona Copiato! Impossibile copiare, clicca [CTRL] + [C] (o CMD + C per Mac) per copiare