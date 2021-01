I segni zodiacali più pericolosi

eseguito tra gli archivi della Polizia, Jennaro ha confrontato migliaia di profili dei personaggi più pericolosi rinchiusi negli Istituti di detenzione poiché si sono macchiati di illeciti, classificandoli in base al loro segno zodiacale.Al primo posto dei segni più pericolosi, ovviamente, non può che esserci lo Scorpione. Molti nativi di questo segno sono considerati dei grandi boss o comunque persone con un alto potere di cui si approfittano per sottomettere i più deboli. Tendono a gestire ogni malaffare e tutti gli devono obbedienza. Se qualcuno li tradisce o parla male di loro, se ne pentirà amaramente. Perciò, state attenti con questi qui, perché sarebbe un grosso rischio per voi e le persone vicino a voi.Al secondo posto dei segni più pericolosi troviamo il Leone. Per fortuna, la maggior parte dei Leoni sono brave persone. Ma questo non vuol dire che non ve ne siano anche di molto pericolosi, perché tra gli appartenenti a questo segno zodiacale c'è chi aspira al potere e tende a mettere in bella mostra il suo comportamento malvagio quasi fosse qualcosa di cui vantarsi. Il suo modo di agire è assai arrogante e prepotente, per questo motivo spesso si procura lo sdegno nel suo stesso ambiente.La terza posizione spetta di diritto all'Ariete, poiché è un segno che non bada ai pericoli ed è sempre in competizione con tutti. Tra loro c'è chi tende a commettere illeciti per contratto o su commissione. Per ricevere il compenso devono portare a termine il loro incarico, e lo faranno a qualsiasi costo. Questi Arieti hanno un bruttissimo carattere, sono impazienti e molto impulsivi. Subito si offendono e altrettanto rapidamente reagiscono in modo a dir poco brutale. Quindi, occhio, perché non accettano critiche negative su di loro.Al quarto posto ci sono i Gemelli. Sono molto intelligenti e in grado di adattarsi a qualsiasi situazione molto rapidamente. Tendono a non prendere molto sul serio la vita e nemmeno il crimine. Spesso alcuni di essi finiscono tra le truffe e furti vari, anche se in genere non si sporcano le mani poiché si dedicano prevalentemente alla pirateria informatica. Nel loro ambiente sono considerati "".Il Cancro chiude questa lista di segni zodiacali più pericolosi. A causa dei loro sbalzi d'umore, i cancerini sono persone imprevedibili e instabili. Non sono cattivi, ma quando lo diventano, portano alla luce il loro lato più disonesto. Tendenzialmente lavorano da soli e in genere commettono piccoli reati legati al riciclaggio di merce o di denaro. Di solito sono ben organizzati e, quindi, assai pericolosi.Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store