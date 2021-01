I segni zodiacali più fortunati

è un fenomeno che nessuno può spiegare. È impossibile sapere dove e quando colpisce la sorte. Tuttavia, è innegabile che ci siano persone molto fortunate che riescono ad attirarsi l'invidia degli altri perché quasi sempre ottengono dalla vita ciò che vogliono. In questo caso, l'astrologia può aiutarci a determinare gli aspetti che favoriscono alcuni segni rispetto ad altri. Su questa base, ho redatto per Due Punto Tre un elenco di cinque segni zodiacali a mio avviso tra i più fortunati.1)Se al primo posto di questa lista troviamo lo Scorpione, è perché chi è nato in questo segno zodiacale, è uno di quelli che sanno dove e quando comprare il biglietto vincente della lotteria. E non solo, perché se si trova a fare una passeggiata nel parco, è colui o colei che per caso trova un quadrifoglio e, sempre fortuitamente, è l'unico che vede per terra una banconota da 50 euro che qualcuno più sfortunato ha perduto.2)L'Ariete è il secondo dei segni superfortunati. Sarà il caso o il destino, oppure è il suo atteggiamento incredibilmente entusiastico che aiuta questo figlio di Marte a superare egregiamente le fasi negative della vita e a ottenere tutto ciò che vuole. Ovunque si trovi e qualunque cosa faccia, riesce sempre a vincere le sue scommesse. Un po' perché è un temerario e un altro po' perché la fortuna aiuta sempre gli audaci.3)Non c'è dubbio che il terzo posto dei segni fortunati spetta al Capricorno. Non che questo segno sia favorito al gioco dalla dea bendata, in quanto una vincita in denaro sarà piuttosto difficile. Viceversa, la sua più grande fortuna si manifesta in amore e riguarda la famiglia, ma soprattutto sul lavoro e si riferisce alla carriera. Se solo il Capricorno riuscisse a indovinare il cavallo vincente su cui puntare, potrebbe salire al primo posto di questa classifica.4)Il Leone alla nascita è benedetto dal Sole. Con la sua forza interiore riesce a perseguire e raggiungere ottimi risultati. Sa come presentarsi nel posto giusto al momento giusto, motivo per cui ottiene sempre ciò di cui ha bisogno. Anche quando la sorte gli è avversa, il Leone rimane impassibile, continuando a correre rischi perché sa che così come se ne è andata, molto presto la fortuna tornerà di nuovo dalla sua parte.5)Al quinto e ultimo posto c'è il segno dei Pesci. Chi è nato in questo quadrante astrologico è molto fortunato, ma è un vero peccato perché non sempre se ne rende conto. Se decidesse di fare una vacanza a Montecarlo, probabilmente se ne tornerebbe a casa dopo aver sbancato l'intero casinò. Il suo unico problema è che siccome cammina con la testa tra le nuvole, non guarda dove va. Per cui non si accorge che qualcosa di meglio lo sta aspettando dall'altra parte.Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store