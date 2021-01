Compatibilità tra Toro e Toro in amore

. Poiché hanno le stesse priorità, la coppia formata da tue Tori non dovrebbe andare incontro a grossi problemi. Entrambi gli innamorati condividono un forte amore per la casa e la famiglia, quindi questa è certamente una buona combinazione sotto ogni aspetto.è un segno fisso di terra, governato da Venere ed esaltato dalla Luna, che influisce sulle sue emozioni. Tutto ciò è assai gratificante per questi innamorati dello stesso segno Toro, poiché entrambi sono in grado di percepire i bisogni del proprio partner e in grado di prendersi cura l'uno dell'altra.sono persone molto romantiche. A essi piace amare e sentirsi amati. Ambedue hanno gli stessi sogni e desideri, perciò la loro relazione sarà piena di romanticismo, dedizione e lealtà. Se riescono a superare la loro rigidità, questa relazione sarà una delle più riuscite in tutto lo zodiaco, giacché entrambi saranno sempre presenti nel momento in cui l'altro ne avrà bisogno., poiché sono gelosi e un po' invidiosi. Se uno dice che c'è il Sole, l'altro risponde che il cielo è nuvoloso; se uno afferma che una certa cosa è di colore bianco, l'altro assicurerà che è nera. In ogni caso, anche se il loro rapporto sarà segnato da un continuo: "", è anche vero che le riconciliazioni saranno così affettuose che faranno dimenticare tutto il resto.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store