Compatibilità tra Toro e Cancro in amore

. Entrambi saranno gioiosi di condividere le loro esperienze. Il Toro ha solo bisogno di un po' di tempo per pensarci su, perché lui vuole che l'amore duri. In ogni caso, questa è una relazione che progredirà lentamente, senza fretta, al motto di: Casa dolce casa.formata da Cancro Toro è una di quelle combinazioni che beneficiano di una buona dose di affinità astrologiche dal momento che ognuno mostra il suo affetto per l'altro. Soltanto, a volte succede che la praticità del Toro, governato da Venere, si scontri con le oscillazioni emotive del Cancro, governato dalle maree e dalla Luna.è un segno cardinale d'acqua, mentre il Toro è il segno fisso di terra, quindi, inizialmente si è portati a pensare che ci siano delle notevoli differenze tra le personalità di questi due profili astrologici. Se così fosse, è chiaro che le cose non potrebbero funzionare tra loro, ma ciò che conta veramente per questa coppia, è il destino scritto dalle stelle.questo rapporto possa avere un buon risultato, deve superare i cambiamenti di umore che caratterizzano quest'uomo e questa donna e rispettare le differenze di opinione che possono sorgere tra tutti e due. Nel contempo, ognuno deve imparare a rispettare lo spazio dell'altro e capire i suoi sbalzi d'umore senza essere farne un dramma.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store