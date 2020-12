MENÙ MENÙ 2.3 CERCA Header$type=menu Home

Concorsi Gatto balla al ritmo di Ievan polkka suonata da Bilal Göregen -Video Il video virale del momento è del cantante e suonatore di strada non vedente Bilal Göregen. Bilal Göregen è l'attuale personaggio emergente sui vari social musicali, come Youtube e Tik tok, grazie alle sue performance canore e musicali davvero esilaranti e divertenti.



Seduto sulla sua panchina bianca al centro di un parco, Bilal si diverte e ci diverte con dei meme davvero spassosi. Piace così tanto ai suoi fan, grandi e piccoli, che suoi video diventano subito virali. Con la cover di Waka Waka di Shakira ha ottenuto un eccellente successo, raccogliendo milioni di visualizzazioni.



Nel video qui sotto lo vediamo mentre canta e suona "Ievan polkka", una canzone popolare finlandese degli anni '30, mentre un gatto balla al ritmo del suo tamburello.



