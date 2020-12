Compatibilità tra Toro e Vergine in amore

. Ognuno è in grado di offrire ciò di cui l'altro ha bisogno. Possono fare grandi cose insieme perché entrambi sono persone molto responsabili e amano rendersi la vita piacevole. Questo li farà sentire importanti e capiranno che contano molto l'uno per l'altra.sono due segni sotto gli stessi influssi terreni, il loro modo di vedere le cose è assai simile sotto molti aspetti, perciò, non è affatto difficile che possa sorgere sin da subito una forte attrazione tra quest'uomo e questa donna. Il Toro si sentirà a proprio agio nell'essere accudito dalla Vergine che a sua volta sarà confortata con fiducia e ottimismo., le probabilità che questa coppia possa avere successo sono molte perché sia il Toro che la Vergine hanno una scala dei valori molto simile e questa sarà lo strumento che li unirà. Ognuno desidera il benessere proprio e dell'altro. Al Toro è dato l'incarico di trovare un punto di equilibrio. La Vergine solleverà il morale del partner quando ne avrà bisogno., però, che la Vergine è molto attenta e precisa e non tollera di vedere il Toro che trascorre le sue giornate in poltrona a godersi la Tv con la casa in disordine. Né tantomeno il Toro sopporterà di essere continuamente rimproverato dal partner così perfezionista ed esigente. Ma, le loro affinità saranno il ponte che consentirà di aggirare qualsiasi diversità.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store