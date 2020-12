Compatibilità tra Toro e Scorpione in amore

Sono due segni opposti che provano una forte attrazione tra loro e che hanno in comune la voglia di vivere i sentimenti in modo intenso. Non c'è dubbio che la coppia formata da un uomo e una donna di segno Toro e Scorpione, vivrà l'esperienza d'amore come un bellissimo sogno.si donano completamente se sentono di essere ricambiati. Ognuno sa istintivamente di cosa ha bisogno l'altro e ciascuno ha ciò che serve per offrirlo. Tutti e due sanno che vale la pena lottare per i propri sentimenti, coltivandoli con amore e generosità in modo che la loro magica unione astrale possa durare nel tempo.che esiste tra Toro e Scorpione è reciproca ed emergerà con tutta la sua forza sin dalla prima occasione. Non sarà facile resistere alla tentazione di conoscersi più a fondo. Vivere insieme sarà un'esperienza interessante e poche cose potranno oscurare la loro complicità, tra cui, il carattere ostinato di entrambi, che potrebbe mettere l'uno contro l'altra., sembra proprio che anche tra questi due innamorati, l'antica legge degli opposti funzioni a meraviglia. I loro elementi naturali si completano molto bene. Infatti, come la terra del Toro ha bisogno d'acqua per diventare fertile e riempirsi di vita, così l'acqua dello Scorpione ha bisogno della terra per scorrere e fluire nel suo cammino.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store