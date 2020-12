Compatibilità tra Toro e Pesci in amore

. Quando un uomo o una donna Toro incontra una donna o un uomo Pesci, possono dire d'aver trovato l'anima gemella. Ambedue amano mantenere l'armonia nella coppia e si sostengono reciprocamente, per cui si sentono amati e accettati così come sono., non c'è limite ai sentimenti di entrambi questi due segni zodiacali. I Pesci sono persone affettuose, idealiste e misteriose, che danno tutto se stessi quando sono in una relazione affettiva, rinunciando a tutto pur di rendere felice il proprio partner. D'altronde, nemmeno quelli del Toro sono da meno in fatto di tenerezza e sensibilità.hanno una naturale propensione alla comprensione e un personalità spensierata. A tutti e due piace mantenere l'armonia nella loro relazione. I Pesci mostreranno benevolenza e sostegno, cosa che attira l'attenzione del Toro il quale sarà apprezzato dal partner per la sua proverbiale forza e la garanzia di stabilità., perché il Toro può essere oltremodo geloso. Non perché i Pesci non siano fedeli o fidati, ma il fatto è che questi figli di Nettuno sono molto socievoli, ciò potrebbe scatenare qualche problema nel momento in cui c'è da fidarsi di loro. Se il Toro riesce a tenere a freno la sua gelosia, questa può essere una coppia molto felice e serena.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store