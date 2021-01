Compatibilità tra Toro e Gemelli in amore

. Lo spirito libero del Gemelli è in netto contrasto con il Toro, che invece è in cerca di un affetto stabile. Entrambi gli innamorati dovranno compiere notevoli sforzi per adattarsi. Solo l'amore potrà costruire un ponte in modo da aggirare qualsiasi diversità.sono due segni che sul principio si attraggono l'un l'altro come una sorta di calamita, ma quando si tratta di vivere insieme sotto lo stesso tetto e condividere le responsabilità della famiglia, le cose possono complicarsi. A quel punto cominciano ad arrivare i primi contrasti tra la metodicità del Toro e l'impazienza dei Gemelli.sono molto affidabili poiché appartengono a un segno fisso di terra, perciò hanno i piedi ben piantati al suolo, mentre le donne e gli uomini Gemelli sono caratterizzati da una certa volubilità e incostanza, data la loro qualità mutevole. Tra loro può funzionare alla grande o per niente. Non ci sono vie di mezzo.che il Toro è attratto dall'intelligenza del Gemelli il quale risveglia la sua curiosità nel conoscere cose nuove. Dal canto suo, il nativo Gemelli ammira la forza di volontà con la quale il Toro riesce a raggiungere i suoi obiettivi. Poiché c'è reciproca ammirazione, tutto si può superare con una buona comunicazione e il dialogo costruttivo.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store