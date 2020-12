Compatibilità tra Toro e Capricorno in amore

. Tanto l'uno quanto l'altro conseguono la stessa speranza di avere una relazione stabile. Il guaio è che il Capricorno è un po' frenato dal gelido Saturno, per cui non è tanto portato a esprimere i propri sentimenti, cosa che viene compensata da parte del Toro, governato da Venere, che lo rende assai romantico., la loro relazione è sicuramente una delle migliori. Il Toro è un segno fisso, mentre il Capricorno fa parte dei cardinali, qualità che lo rende positivo e pragmatico. Questo suo essere realistico lo aiuta molto ad andare avanti e ad affrontare i problemi che eventualmente sorgeranno nella relazione., le affinità tra Capricorno e Toro sono alte, giacché i loro segni hanno molto in comune, perciò possono aspettarsi di vivere una vita piuttosto felice. Entrambi sono realistici e concreti, per cui prendono le cose con un approccio pratico. Il loro rapporto sarà basato sulla fiducia reciproca, oltre che su una buona intesa e coerenza.prima che quest'uomo e questa donna si rendano conto di essersi innamorati, visto che le infatuazioni non sono il loro forte, ma quando scopriranno che sono fatti l'uno dell'altra, il loro amore diventerà la cosa più importante nella loro vita. Si coccoleranno e si prenderanno cura reciprocamente con molto affetto e attenzione.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store