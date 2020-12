MENÙ MENÙ 2.3 CERCA Header$type=menu Home

Concorsi Compatibilità tra Toro e Bilancia in amore Bilancia e Toro formano una coppia davvero promettente. La compatibilità in amore tra Toro e Bilancia è su un livello eccellente. Ecco un magico esempio di stelle innamorate. Bilancia e Toro sono due segni estremamente affini tra loro. In astrologia sono considerati la coppia perfetta, poiché sono entrambi i favoriti di Venere, la dea della bellezza e dell'amore, quindi formano una meravigliosa combinazione.



La Bilancia è colpita dal buon gusto del Toro il quale ama l'eleganza e la classe della Bilancia. In genere è il Toro che prende l'iniziativa, mentre la Bilancia è più timida. Il tempo costruisce un legame speciale che li unisce. La tenerezza e il romanticismo emergeranno naturalmente e sarà inevitabile che uno cada nelle braccia dell'altra.



Qualche difficoltà potrebbe sorgere, poiché la natura estroversa della Bilancia è opposta a quella del Toro, a cui piace trascorrere il tempo in casa circondato dagli affetti più intimi. Inoltre, l'ostinazione del Toro è destinata a scontrarsi con l'indecisione della Bilancia. Questo significa che occorrerà un piccolo riadattamento da entrambe le parti.



A questo punto, la natura terrena, che rende così terribilmente gelosi e possessivi questi innamorati di segno Toro, dovrà essere ammorbidita dal delicato e intelligente modo di fare della Bilancia. Bisognerà anche che gli uomini e le donne Bilancia controllino il loro modo ossessivo di manipolare la relazione, altrimenti la convivenza può finire per creare un inferno.



