Compatibilità tra Toro e Acquario in amore

. Siamo davanti a una combinazione piuttosto complicata poiché la natura terrena del Toro si scontra con quella più eterea e riformista dell'Acquario. Per questo motivo la relazione può iniziare con delle complicazioni che dureranno fino a quando entrambi non riusciranno ad armonizzare le loro tendenze contrarie.formano una coppia di due segni molto diversi tra loro. Entrambi hanno un carattere forte e deciso, per cui si possono generare accese discussioni. Il primo è anticonformista, il secondo è tradizionalista. L'acquario ama la libertà e l'indipendenza, mentre il più grande desiderio del Toro e quello di accasarsi e mettere su famiglia.hanno un carattere intransigente e austero e sono alquanto testardi. Il loro essere inflessibili può causare disaccordi nella relazione con gli acquari, poiché questi conducono la loro vita un po' alla giornata, non amano la monotonia e fantasticano progetti per il futuro. Tuttavia, insieme possono trovare interessi comuni e far nascere un grande amore a lungo termine., a prescindere che l'uomo e la donna siano naturalmente incompatibili per una serie infinita di differenze, l'amore costruisce un ponte in modo da aggirare qualsiasi diversità e, questo, ovviamente, vale anche per il Toro e l'Acquario.