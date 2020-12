Compatibilità tra Gemelli e Vergine in amore

. Per natura i nati nel segno della Vergine sono persone ordinate e precise, un aspetto cui spesso i Gemelli sono manchevoli. Potrebbero esserci degli scontri già nelle prime fasi della relazione, poiché sono caratterialmente molto diversi ed entrambi pretendono di avere sempre ragione.possono avere dei grossi problemi nella convivenza, giacché per loro sarà difficile costruire un rapporto basato sulla reciproca fiducia, visto che entrambi i segni sono instabili. Infatti, l'elemento dei Gemelli è l'aria e la qualità mutevole, così come mutevole è la Vergine, anche se di natura terrena. Questo significa che hanno entrambi un'energia discontinua.tra Gemelli e Vergine è che sono due segni molto critici sia nei confronti degli altri che verso se stessi. La Vergine ha una personalità rigorosa e assai dettagliata, si arrabbia molto quando anche i più piccoli particolari vengono trascurati. I Gemelli hanno poca pazienza, ciò che per loro può sembrare insignificante per la Vergine è di vitale importanza.percepisce i Gemelli come persone infantili e immature, mentre i Gemelli mal sopportano le critiche di quelli della Vergine, ritenuti noiosi e monotoni. Ai Gemelli piace cambiare continuamente e non si sottraggono dal correre dei rischi, la Vergine, invece, preferisce un ritmo più lento ma costante. Insomma, trovare una via di mezzo per questi due innamorati può essere alquanto difficile.Scrivi a Jennaro attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store