Compatibilità tra Gemelli e Leone in amore

. Tra Leone e Gemelli c'è un buon grado di affinità. Sono entrambi aperti e socievoli, propensi al divertimento e alle feste, perciò, le loro personalità si combinano molto bene. Il Leone sta sullo stesso piano intellettuale dei Gemelli, quindi le conversazioni sono soddisfacenti per entrambi., il rapporto che lega un uomo o una donna di segno Leone a una donna o un uomo di segno Gemelli, può essere davvero fantastico. Qui abbiamo due segni che si completano in quanto viene soddisfatto il desiderio del Leone di essere al centro dell'attenzione e, nel contempo, appaga l'entusiasmo dei Gemelli che vogliono vivere esperienze sensazionali., il bisogno del Leone di mettere in mostra il suo ego viene soddisfatto, così come anche la personalità curiosa e bizzarra dei Gemelli. Soltanto, bisogna che facciano attenzione, perché i Gemelli sono persone molto indipendenti e hanno un grande bisogno di libertà. Se si dovessero sentire alle strette, potrebbero fuggire via., l'importante per questi due innamorati è non abbassare la guardia e mantenere un atteggiamento di tolleranza reciproca, soprattutto per il Leone cui piace dominare la relazione lasciando poco spazio ai Gemelli. In ogni caso, Aria e Fuoco è una delle migliori combinazioni, per cui stanno molto bene insieme.