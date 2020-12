Compatibilità tra Gemelli e Gemelli in amore

. Ci sono ben poche cose su cui due Gemelli non vanno d'accordo ed è molto difficile che riescano a tenere dei segreti l'uno con l'altra. Va da sé, quindi, che in questa relazione sia l'uomo che la donna di segno Gemelli vivranno giorni bellissimi., qui abbiamo una delle migliori combinazioni di tutto lo Zodiaco, poiché ci sono notevoli affinità tra due Gemelli. Entrambi amano intrattenersi attraverso una conversazione scorrevole, comunicando e condividendo le proprie idee. Questa coppia ha grandi possibilità di risultare prospera e duratura sia in amore che sul lavoro.sono capaci di mettere il mondo sottosopra. Gemelli lui e Gemelli lei, due persone di segno mutevole e con lo stesso elemento aria stanno molto bene insieme poiché è difficile trovare un partner più poliedrico e vivace. In questa coppia c'è una grande complicità e tutti e due si innamorano delle stesse cose., nessun altro, al di fuori di un Gemelli, può sapere esattamente di cosa ha bisogno il suo partner dello stesso segno Gemelli. Questi due innamorati si capiscono e si stimolano a vicenda. Sono entrambi estroversi e in genere hanno un'intelligenza superiore alla norma. Ecco perché Gemelli e Gemelli possono vivere momenti molto piacevoli.Scrivi a Jennaro attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store