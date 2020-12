Compatibilità tra Gemelli e Cancro in amore

. Nonostante ci siano delle differenze notevoli tra i segni Gemelli e Cancro, spesso succede che quando due persone hanno un carattere diverso, si attraggono risvegliando in ciascuno le proprie emozioni. In questo caso la relazione può funzionare proprio in base al fascino del contrario., di primo acchito può sembrare che i segni Cancro e Gemelli non siano molto affini, poiché ci sono differenze molto importanti nelle loro personalità e nel modo di agire. Mercurio rende i Gemelli intellettuali e riflessivi, per cui agiscono più con la testa che con il cuore, mentre il Cancro è governato dalla Luna che lo rende sensibile ed emotivo.tende a mantenere le proprie emozioni dentro di sé, chiudendosi nell'intimità del suo guscio, poiché ha difficoltà a esprimersi. Invece i Gemelli hanno una comunicazione più aperta e amano divertirsi assieme agli amici. Nondimeno, se entrambi i segni sono consapevoli delle reciproche differenze e le rispettano, la relazione può andare avanti senza grossi problemi.secondo la quale una relazione può funzionare proprio in ragione dell'attrazione del contrario, ci sono moltissimi esperti in materia di astrologia. E questo, secondo me, potrebbe benissimo essere proprio il caso della coppia tra un uomo e una donna appartenenti ai segni zodiacali Cancro e Gemelli.Scrivi a Jennaro attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store