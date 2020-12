Compatibilità tra Gemelli e Bilancia in amore

. Questa è la classica relazione che tutti vorrebbero avere e che provoca l'invidia in chiunque li veda. Le affinità tra loro sono tante. I bilancini sono diplomatici e concilianti e i Gemelli tendono a scappare dalle persone che cercano di gestire la loro vita.formano una delle migliori combinazioni astrologiche. Entrambi gli innamorati sono molto socievoli, hanno idee simili e tra loro c'è una buona comunicazione. Anche Mercurio e Venere (), vanno meravigliosamente d'accordo. Tutti e due si capiscono così bene che spesso le parole non servono.un'eccellente combinazione di due segni zodiacali che hanno nell'aria lo stesso elemento naturale. Ai Gemelli, Mercurio mette in azione la buona comunicazione, mentre ai nati in Bilancia, Venere aggiunge quel tocco elegante che li rende distinti e armoniosi, mietendo successi ovunque vadano. In caso di problemi, non faranno mai discussioni inutili., Gemelli e Bilancia sono due segni che stanno molto bene insieme. Sin dal primo momento una reciproca e piacevole attrazione porterà amore e complicità tra questi due segni. Le relazioni perfette non esistono, ma se qualcuno vuole vedere qualcosa molto vicino alla quintessenza, basta guardare questi due innamorati.Scrivi a Jennaro attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store