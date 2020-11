Compatibilità tra Leone e Leone in amore

. Non risultano grossi conflitti in una coppia formata da due persone dello stesso segno Leone. Anzi, la loro affinità è piuttosto elevata. La lealtà non sarà mai messa in discussione, tuttavia, le loro tendenze possessive possono causare una spaccatura nel rapporto.e i sentimenti bollenti. Il pianeta governatore del Leone è il Sole che, dal centro del nostro sistema solare, riscalda i loro cuori rendendoli seducenti, coraggiosi, e avventurosi. Nel complesso, due Leoni formano una buona coppia, anche se c'è una certa probabilità di rottura a causa dell'ego e delle lotte per il potere.è il compagno naturale della donna Leone, anche se dovranno scendere a compromessi, poiché non è facile che condividano lo stesso posto sotto i riflettori. Ognuno dei due vorrà avere l'ultima parola, imponendo il proprio punto di vista sull'altro. In ogni caso, possono anche litigare, ma poi si riconciliano, perché non provano rancore., l'insieme di due potenti personalità come i Leoni non formano una semplice coppia romantica, ma vivono un romanzo d'amore in piena regola il cui finale può essere meraviglioso o disastroso a seconda di come evolveranno gli eventi.Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store