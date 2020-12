Compatibilità tra Gemelli e Scorpione in amore

. Astrologicamente, le affinità tra questi due segni, d'aria il primo e di acqua il secondo, non sono molto elevate a causa delle enormi differenze che ci sono tra loro. Entrambi dovranno lavorare molto su se stessi affinché la relazione funzioni.. I Gemelli sono degli intellettuali allegri, disinvolti e spesso anche un po' leggeri e frivoli. Invece lo scorpione è molto più riservato e introverso, inoltre non ama perdere tempo in conversazioni mondane, per cui molto probabilmente troverà i Gemelli troppo infantili e immaturi., tra questi due segni zodiacali ci sono poche affinità, anche se lo Scorpione, in genere, s'innamora immediatamente dell'uomo o della donna Gemelli, pieni di fantasia, sempre pronti a vivere esperienze emozionanti e ad immergersi con gioia nel vortice dei sentimenti. Questo alimenta il desiderio di vivere momenti magici., lo Scorpione ambisce ad avere il controllo della relazione. Tutto ciò significa che le cose tra loro non saranno sempre facili, ma in amore tutto è possibile, per cui può anche funzionare tra la Gemelli e Scorpione, ma dovranno imparare a far fronte alle proprie differenze e sfruttare le proprie qualità e potenzialità.Scrivi a Jennaro attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store