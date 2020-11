Compatibilità tra Gemelli e Pesci in amore

. Le affinità tra questi due segni zodiacali sono tante quante sono le loro differenze. Entrambi dovranno lavorare parecchio se vogliono far funzionare la relazione poiché i loro elementi naturali aria e acqua non si combinano molto bene. Mentre l'aria condiziona la mente, l'acqua è legata alle emozioni.non sempre riescono a capire il carattere mentale vivace dei Gemelli i quali non comprendono quell'aura incantata e trasognante dei Pesci. Entrambi cercano di fondersi ma l'aria e l'acqua non si mescolano molto bene. Inoltre, con il loro carattere aperto e socievole attireranno nuovi amici che alla fine provocheranno dei dubbi nella coppia., qualcosa di buono c'è tra un uomo e una donna di segno Gemelli e Pesci, ed è la loro qualità mutevole, che rende ognuno più tollerante e disponibile ad assimilare il carattere del partner, di solito assai diverso dal proprio. Infatti, sia i Pesci che i Gemelli hanno la capacità di adattarsi nelle varie situazioni che si presentano di volta in volta sul loro cammino., dopo una forte attrazione iniziale, se vogliono che la relazione duri nel tempo, entrambi dovranno armarsi di molta pazienza e comprensione in modo che i frequenti sbalzi d'umore non compromettano la loro relazione. Tra questi due innamorati i sentimenti traboccano, ma con le parole potrebbero farsi del male.Scrivi a Jennaro attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store