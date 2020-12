Compatibilità tra Gemelli e Capricorno in amore

. In effetti, le affinità tra questi due segni zodiacali sono piuttosto basse. I Gemelli hanno un atteggiamento più leggero nei confronti della vita, mentre il Capricorno ha un comportamento serio e una vita piena d'impegni. Entrambi dovranno fare un grosso sforzo affinché la relazione possa durare., spesso la vanità s'impadronisce di quest'uomo o questa donna Gemelli. Inoltre, il loro elemento aria e la qualità mutevole li rendono piuttosto volatili e capricciosi. Invece, il Capricorno è supportato da Saturno, la sua natura terrena e la qualità cardinale, danno impulso al suo incessante bisogno di sicurezza e stabilità.va dritto per la sua strada in modo sistematico, seguendo piani prestabiliti in modo da evitare sorprese e non smette di proseguire dritto verso il suo obiettivo finché non lo raggiunge. I Gemelli sono l'opposto, poiché appartengono a uno dei segni più impulsivi e superficiali dello zodiaco, inclini a improvvisi cambi di programma durante la giornata.è che i Gemelli riceveranno protezione e disponibilità dal Capricorno il quale troverà nel partner colui o colei che gli dà momenti di gioia e spensieratezza. Insomma, nonostante il modo di vedere la vita sia completamente diverso l'uno dall'altra, un'irresistibile attrazione può tenere uniti e incantati questi due innamorati.Scrivi a Jennaro attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store