Compatibilità tra Cancro e Vergine in amore

. Sono due segni femminili molto socievoli, con un'altissima percentuale di affinità. Una coppia composta dall'innamorato Cancro il cui elemento naturale è l'acqua, e la terrena Vergine, è sinonimo di ricchezza e fertilità.l'unione tra la dolce e sensibile Luna e il genio intellettuale di Mercurio. Ciò costituisce una combinazione davvero notevole. Nonostante gli sbalzi d'umore del Cancro o il troppo perfezionismo della Vergine, ognuno dei due è in grado di immedesimarsi nell'altro, poiché il primo è molto ragionevole e la seconda analizza e comprende i bisogni del primo.formano una combinazione tra un uomo e una donna che si preoccupano di ciò di cui entrambi hanno bisogno per sentirsi a proprio agio l'uno accanto all'altra prima di ogni altra cosa. Sono partner fedeli in ogni ambito della vita, e questa qualità li avvicina ancora di più, creando un rapporto basato sulla fiducia reciproca.di questa coppia d'innamorati è che entrambi sono presenti sia in tempi buoni che in quelli difficili. Perciò, la loro relazione amorosa può funzionare davvero alla grande. Insomma, quando due innamorati attenti e riservati come Cancro e Vergine si incontrano, si può essere certi che qualcosa di romantico e magico accadrà.Scrivi a Jennaro attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store