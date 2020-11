MENÙ MENÙ 2.3 CERCA Header$type=menu Home

Concorsi Compatibilità tra Cancro e Leone in amore Leone e Cancro possono formare la classica coppia perfetta. La compatibilità in amore tra Cancro e Leone è su un livello eccellente, entrambi i segni offrono e richiedono attenzione e calore. Inoltre, ognuno completa le caratteristiche che mancano all'altro. Il Cancro tende a scoraggiarsi facilmente, cosa che non accade al Leone, perché con il suo spirito ed energia travolgenti, sa come incoraggiare il suo partner.



Si tratta di un abbinamento classico in astrologia, dove il Cancro è governato dalla Luna, che dona ai suoi prediletti i principi femminili dell'amore rendendoli sensibili e premurosi. Il Leone riceve gli influssi del Sole, che governa i principi maschili impetuosi e dinamici. La combinazione di questi elementi porterà equilibrio e prosperità nella relazione di coppia.



Cancro e Leone sono due segni che legano all'istante, soprattutto perché il Cancro si sente al sicuro con il re dello zodiaco, che saprà infondergli coraggio quando sarà suggestionato dalle maree emotive che spesso lo devastano. D'altronde, il Leone sarà felicissimo di avere un fedele seguace e un buon orecchio a cui raccontare le sue avventure.



Come abbiamo visto, le affinità tra Cancro e Leone non sono poche, anche se ci sono delle sfide, alcune molto importanti, che dovranno essere affrontate se quest'uomo e questa donna innamorati vogliono avere una relazione a lungo termine. Insomma, entrambi dovranno essere disposti a darsi da fare e continuare a impegnarsi giorno dopo giorno.



