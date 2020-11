Compatibilità tra Cancro e Cancro in amore

. Ciò che uno cerca lo trova nell'altra. Questo perché sono poche le persone che possono offrire un così alto livello d'intensità emotiva come il Cancro e, giacché è molto timido, di solito non consente a nessuno di avvicinarsi troppo al suo cuore perché teme che possano ferirlo., il Cancro è un segno assai sensibile, ciò significa che riesce a capire quasi automaticamente tutto ciò che un altro Cancro può pensare. Per sedurlo bisogna agire sui suoi sentimenti e per farlo occorre sapere cosa c'è nascosto sotto il suo guscio protettivo. Perciò, chi meglio di un altro Cancro può sostenere il suo partner nei suoi sogni e accettare i suoi alti e bassi emotivi?, le affinità tra due innamorati Cancro sono molte. Quando s'incontrano, tra loro nasce subito un'attrazione irresistibile. La Luna ha un grande potere su di loro e spesso l'astro d'argento causa alte e basse maree emotive che arrivano e spariscono in modo rapido. La famiglia è la cosa più importante per entrambi., la relazione d'amore tra un uomo Cancro e una donna Cancro sarà piena di espressioni di tenerezza. Nessuno dei due si sentirà soffocato dall'altro e saprà come gestire i propri sentimenti nel miglior modo possibile. Ma, affinché il loro amore duri nel tempo e non scivoli nella noia, devono evitare di diventare lo specchio della reciproca debolezza.Scrivi a Jennaro attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store