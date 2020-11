Compatibilità tra Cancro e Bilancia in amore

Sebbene ci possano essere alcuni contrasti a livello caratteriale, ciò non impedirà ai loro cuori di capirsi, poiché entrambi sono segni che tendono ad innamorarsi follemente. Tuttavia, questo succederà un po' per volta quando inizieranno a rendersi conto di avere degli aspetti in comune.ha l'acqua come elemento naturale ed è governato dalla Luna. Si distingue per i suoi alti e bassi tra sentimenti ed emozioni, che lo portano repentinamente dall'allegria al malumore e viceversa. L'elemento della Bilancia è l'aria. Il suo governatore è Venere che la rende uno dei segni più cordiali ed eleganti dello zodiaco ,oltre che giusto e diplomatico. Per cui troverà sempre una soluzione a tutto.tra un uomo e una donna di segno Cancro e Bilancia è una delle più riuscite dello Zodiaco, visto che sia l'uno che l'altra cercano armonia, pace e tranquillità. Quando il bisogno del Cancro di vivere una vita familiare tranquilla e pacifica incontra la natura sociale e giocosa della Bilancia, le loro differenze possono trasformarsi in opportunità., le affinità tra Cancro e Bilancia ci sono, tuttavia, questi due innamorati dovranno cercare di sintonizzare le loro idee e i pensieri. Entrambi devono attraversare un processo di adattamento che li porti a scoprire il loro effettivo potenziale.Scrivi a Jennaro attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store